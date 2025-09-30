Chi è Keith Urban, al centro del gossip per il divorzio da Nicole Kidman

Nashville, 30 settembre 2025 – È uno degli interpreti più stimati nel mondo country e da qualche tempo è anche personaggio televisivo: Keith Urban, cantautore e produttore neozelandese naturalizzato australiano, ha annunciato nelle scorse ore la separazione da Nicole Kidman. La coppia si è detta addio dopo 19 anni di matrimonio e due figlie proprio per volere di lui. Ma cosa sappiamo del cantautore che per quasi vent’anni è stato legato a una delle donne più belle del mondo?

Keith Urban: chi è

Nato a Whangarei (Nuova Zelanda) il 26 ottobre 1967 si trasferisce da bambino in Australia. La sua passione per l’arte nasce in tenera età: a 6 anni, infatti, inizia a suonare la chitarra e a 15 abbandona gli studi per dedicarsi completamente alla musica.

Suona nei locali sin dagli esordi e nel 1983 partecipa al talent show australiano New Faces. Il primo contratto discografico arriva qualche anno dopo, nel 1990, con EMI Australia e così Urban raggiunge una certa notorietà ma solo in patria.

Decide, dunque di trasferirsi a Nashville, in Tennesse, per tentare in grande salto. Dopo aver ricevuto lezioni di canto da Brett Manning, inizia a lavorare prima come chitarrista per altri artisti country per tentare, successivamente, la carriera da solista.

Il successo arriva nel 2002 con il suo secondo album ‘Golden Road’ che arriva al vertice delle classifiche country. A regalargli popolarità è soprattutto il primo singolo estratto ‘Somebody Like You’ che ottiene un successo talmente intenso da essere incoronato come più grande hit country degli anni 2000 da Billboard.

Riconoscimenti e record

Da quel momento in poi la carriera è in ascesa: negli anni collabora con Alicia Keys, Pink, Taylor Swift, nelly Furtado, Dolly Parton e molti altri.

Attualmente – con dodici album all’attivo – può contare sulla vittoria di quattro Grammy Award su diciannove candidature e quindici Academy of Country Music Awards, oltre a candidature per i Golden Globes. Urban è stato anche insignito dell’onoreficenza come Ufficiale dell’Ordine dell’Australia nel 2020.

Dal 2011 ha iniziato a lavorare anche in tv: è fra i giudici della prima edizione di The Voice of Australia,[23] mentre dal 2012 al 2016 è presenza fissa nella giuria di American Idol.

La vita privata

Ha conosciuto Nicole Kidman nel 2005 e nel 2006 i due sono diventati marito e moglie. La coppia ha due figlie: Sunday Rose nata nel 2008 e Faith Margaret nata nel 2011 da madre surrogata.

In passato Urban ha sofferto di dipendenze da stupefacenti e alcolici e nel 2006 ha subito anche un ricovero per riuscire a disintossicarsi. È molto attivo nel sociale e, soprattutto, ha sposato diverse cause che riguardano la tutela dell’ambiente nel periodo storico contemporaneo.