Chi è Jacqueline Luna Di Giacomo, la fidanzata di Ultimo

Roma, 25 giugno 2024 – Jacqueline Luna Di Giacomo ha conquistato l’attenzione dei media nel 2021, quando è iniziata la sua relazione con Niccolò Moriconi, in arte Ultimo. Ora la coppia ha annunciato di aspettare un bebè.

Classe 2000, cresciuta tra l’Italia e gli Usa, Jacqueline Luna Di Giacomo è figlia della famosa showgirl Heather Parisi e del noto ortopedico Giovanni Di Giacomo.

Jacqueline non ha seguito le orme della madre nel mondo dello spettacolo, ma ha scelto invece, per la sua carriera, il fashion system: da poco ha lanciato il suo brand personale, ‘giveme? by jacqueline’, con capi made in Italy e pitturati da lei.

Jacqueline porta anche avanti una carriera da influencer sui social media: su Instagram il suo profilo (‘givemetartare’) raccoglie 319mila follower, che seguono, attraverso i suoi post, la sua vita quotidiana e, da tre anni, anche la sua relazione con Ultimo.

Il rapporto tra la giovane e il cantante è diventato di dominio pubblico nel 2021. I due si sono conosciuti per amicizie comuni, quando Jacqueline era solo una fan dell’attuale fidanzato. A fare il primo passo è stato Ultimo con un messaggio Instagram durante la pandemia. Ed è stato subito colpo di fulmine. Da allora Niccolò, che era sempre stato piuttosto riservato sulla sua vita privata, non ha mancato di mostrare il suo amore, attraverso la musica (il video ‘Altrove’ ha per protagonisti i due innamorati) ma anche sui social.

Sui social network, Jacqueline condivide spesso scatti insieme al padre, mentre i rapporti con la madre sembrano molto più freddi. Heater Parisi era stata interpellata sul legame con la figlia da Francesca Fagnani, durante la sua ospitata a ‘Belve’ dello scorso anno, ma l’ex showgirl ha evitato di rispondere, anche alle domande sul suo rapporto con Ultimo. “Suocera di chi? Non lo so di cosa parli. Abbiamo fatto un patto in famiglia, nessuno parla delle situazioni private”, aveva dichiarato.

Dopo la messa in onda della puntata, però, era stata Jacqueline a sbottonarsi sui social network: “leri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni", aveva scritto la giovane in una storia su Instagram. “Lei non sa nulla della mia vita se non via social come voi”, aveva aggiunto, chiedendo anche ai fan di “rispettare la mia privacy, soprattutto riguardo un argomento così delicato".