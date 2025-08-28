Chi è Indy, il protagonista del film horror ‘Good boy’ e perché stupisce

Roma, 28 agosto 2025 – Per la prima volta un cane diventa il vero punto di vista di un film horror. Good Boy racconta la lotta di Indy, un fedele compagno a quattro zampe che percepisce presenze inquietanti e cerca di proteggere la sua famiglia. Una scelta narrativa originale che ribalta l’immaginario dell’horror e fa inevitabilmente pensare a Cujo, ma da una prospettiva opposta.

L’orrore visto con gli occhi di un cane

In Good Boy il protagonista assoluto non è un essere umano, ma un cane. Indy, un Nova Scotia Duck Tolling Retriever, accompagna il suo padrone Todd in una vecchia fattoria di campagna, dove ben presto si manifestano presenze oscure e inquietanti. È lui, con il suo istinto, a percepire i pericoli invisibili che minacciano la casa e a diventare il vero difensore della famiglia. Per la prima volta l’horror sceglie in modo radicale lo sguardo di un animale, affidando la narrazione a un protagonista a quattro zampe. La tensione non nasce solo da jump scare o atmosfere gotiche, ma dall’empatia con un cane che, pur senza parlare, riesce a trasmettere emozioni e percezioni in una forma del tutto nuova per il genere horror.

Da “Cujo” a “Good Boy”

Il paragone inevitabile è con Cujo, il film tratto dal romanzo di Stephen King in cui un San Bernardo infettato dalla rabbia diventava una macchina di morte. Là il cane era la minaccia, la paura incarnata. In Good Boy, al contrario, il cane è l’eroe, colui che tenta di opporsi a forze maligne più grandi di lui. Dove Cujo raccontava la perdita di controllo dell’animale domestico, simbolo di un male che si insinua nell’ordinario, Good Boy rovescia la prospettiva: il “migliore amico dell’uomo” diventa il punto fermo, l’unico a vedere il pericolo e a resistere.

Un nuovo sguardo per il genere horror

Accolto con grande entusiasmo ai festival e già virale grazie ai social, Good Boy dimostra come l’horror possa reinventarsi trovando strade narrative impreviste. Il pubblico si è appassionato non solo per l’idea originale, ma anche per la domanda che ha accompagnato la promozione: “Sopravviverà il cane?”. In un panorama horror spesso dominato da remake e sequel, Good Boy mostra che c’è ancora spazio per innovare; a volte basta cambiare il punto di vista, partendo magari dallo sguardo di un cane fedele, per restituire al genere tutta la sua forza.