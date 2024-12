Chi è Harris Dickinson, una star in continua ascesa

Tra i volti sui quali puntare nel vasto panorama della recitazione c’è sicuramente Harris Dickinson. L’attore, tra serie tv e cinema, ha saputo lentamente imporsi occupando sempre ruoli più interessanti e di primo piano sui set. Numerosi i titoli noti al grande pubblico, ecco dove sicuramente lo avrete visto…

La carriera e la vita privata di Harris Dickinson

Nato a Londra il 24 giugno 1996, quando aveva solamente 17 anni ha deciso di abbandonare la scuola, dove si era iscritto per studiare cinema e teatro. Stava per intraprendere una carriera nei Royal Marines quando è stato provvidenziale l’intervento e l’opera di convincimento del suo allenatore alla RAW Academy di Londra che l’ha spronato a non abbandonare i suoi sogni iniziali. Nel 2016 venne scelto per interpretare il ruolo di di Frankie, un giovane alle prese con la sua sessualità, nella pellicola ‘Beach Rats’ di Eliza Hittman. La sua prova attoriale fu talmente convincente da essere stato nominato per l'Independent Spirit Award come miglior protagonista maschile e per il Gotham Independent Film Award come attore rivelazione. Due anni dopo è stato protagonista della serie drammatica ‘Trust’, vestendo i panni di John Paul Getty III, incentrato sul suo rapimento, avvenuto nel 1973, a Roma, da parte della ‘Ndrangheta. Sempre rimanendo nell’ambito del piccolo schermo, nel 2021 ha recitato nel terzo capitolo di Kingsman, The King's Men, nel ruolo di Conrad Oxford. Grazie a questo ingaggio ha conquistato la prima nomination al BAFTA Film Award per l'EE Rising Star Award. L’anno seguente è stato scelto per apparire nel film ’Triangle of Sadness’ come modello su una crociera. La pellicola ha partecipato al Festival di Cannes del 2022 e ha vinto la Palma d'oro. Molte recensioni hanno apprezzato applaudito la performance di Dickinson evidenziando come fosse in grado di "portare una sorta di fragile vulnerabilità al tipo di ragazzo della confraternita di Abercrombie". Nel 2023 ha fatto parte di A Murder at the End of the World per poi recitare in Scrapper nel ruolo di Jason, un padre separato che riallaccia i rapporti con la figlia. Tra i suoi ultimi impegni anche l’attesa pellicola drammatico/erotico “Babygirl”, al fianco di Nicole Kidman. Durante le anteprime della pellicola (in uscita a inizio 2025 in Italia) è stata messa in evidenza "l'intensità spontanea di Dickinson lo rende una presenza magnetica sullo schermo, non trasuda così tanta sessualità pura da Beach Rats". Lo rivedremo anche in “Blitz”, film storico di guerra scritto, prodotto e diretto da Steve McQueen. Inoltre sta per far uscire il suo primo film da regista, ancora senza un titolo ufficiale. E ha anticipato: “La pellicola parla della condizione dei senzatetto. È una problematica che ha colpito persone a me vicine, e inoltre ho avuto modo di collaborare con enti caritatevoli che si occupano di homeless”. Per quanto riguarda la sua vita privata, Harris Dickinson è felicemente fidanzato, da anni, con la cantautrice Rose Gray, conosciuta mentre frequentava le superiori. Nel tempo libero, lontano dal set e dall’arte della recitazione, adora passare del tempo con amici e famigliari: “Amo stare a casa e prendermela comoda. Sono bravissimo a staccare la spina”.