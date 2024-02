Chi è Giovanni Scifoni, Enrico Sandri in ‘Doc 3’

Nella terza stagione di ‘Doc – Nelle tue mani’ – che tornerà su Rai 1 in prima serata giovedì 15 febbraio, dopo la pausa in concomitanza con il Festival di Sanremo – abbiamo ritrovato il personaggio di Enrico Sandri. A questo amato personaggio presta il volto Giovanni Scifoni.

‘Doc 3’

Sandri è il miglior amico di Andrea Fanti, Doc, per l’appunto (Luca Argentero), e lo aiuta nel delicatissimo compito di recuperare e riordinare i ricordi dopo la perdita della memoria. Secondo Scifoni – come ha dichiarato in passato lo stesso autore, per esempio in programmi come ‘Oggi è un altro giorno’ – il successo di ‘Doc’ deriva anche dal fatto che la serie propone delle figure col camice impegnate ad ascoltare i pazienti e a capire le loro ragioni e le loro storie, oltre a curare scientificamente i sintomi di malattie e disturbi vari.

Origini

Nato e cresciuto nella Capitale, Giovanni Scifoni, classe 1976, ha conseguito il diploma in recitazione presso la nota Accademia d'Arte Drammatica intitolata alla memoria di Silvio D'Amico. Ha lavorato molto in teatro, con nomi di primo piano come: - Paolo Poli - Roberto Guicciardini - Lorenzo Salveti - Giancarlo Sepe. Ha scritto anche monologhi e commedie per il palcoscenico come: - ‘Le ultime sette parole di Cristo - minestra di fede per cialtrone e strumenti antichi’ premio golden Graal 2011; - ‘Guai a voi ricchi - papà era cattocomunista’ premio I Teatri del Sacro 2011 e premio Teatro per la memoria 2012.

Film e serie

Scifoni ha debuttato sul grande schermo nel 2003 con ‘La meglio gioventù’ di Marco Tullio Giordana, con Alessio Boni, Luigi Lo Cascio, Adriana Asti, Andrea Tidona. Ha recitato in diverse serie:

- ‘Mio figlio’ - ‘Il Commissario Vivaldi’ - ‘Un passo dal cielo’ - ‘Don Matteo’ - ‘A testa alta’ - ‘Squadra antimafia 7’ - ‘Una pallottola nel cuore’ - ‘Doc – nelle tue mani’ - ‘Leonardo’ - ‘Fosca Innocenti’.

È stato anche autore e inviato de ‘Le Iene’. Sui social ha lanciato il format di successo ‘Santo del Giorno’, ora disponibile su Rai Play con il titolo ‘La Mia Jungla’.

Vita privata

Giovanni Scifoni risulta coniugato e padre di famiglia. Di sua moglie si sa il nome, Elisabetta. Sono genitori di tre figli. In un’intervista rilasciata a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ Scifoni ha parlato anche della centralità della fede nell’esperienza personale e famigliare, ricordando un paio di sacerdoti che sono stati un supporto fondamentale nel percorso suo e in quello di sua moglie. L’attore ha scritto anche un libro per Mondadori, ‘Senza offendere nessuno – Chi non si schiera è perduto’.