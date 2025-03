Chi è Giovanna Nocetti: tra gli ospiti di ‘Verissimo’

Giovanna Nocetti, eclettica e talentuosa artista, sarà nel salotto di ‘Verissimo’, tra gli ospiti di Silvia Toffanin, sabato 15 marzo a partire dalle 16:30. La cantante e produttrice discografica italiana è pronta a raccontare in tv la sua storia fatta di sogni, sacrifici e tanta musica.

Giovanna Nocetti: chi è

Nata a Viareggio il 10 marzo del 1945, ha capito sin da ragazzina che la musica era la sua strada. Nocetti, però, è nata in una famiglia molto umile e i suoi genitori, almeno inizialmente, non hanno assecondato la sua vocazione. Per questo, per pagarsi gli studi, ha lavorato come cameriera in un bar e, da cantante amatoriale, ha iniziato ad esibirsi nei piccoli locali della Toscana.

Si è trasferita a Milano all’età di 18 anni e ha iniziato a studiare armonia jazz con il maestro Sante Palumbo. Nel 1967 è arrivato il primo contratto con la Meazzi, etichetta discografica che firma il suo debutto.

Le tappe della sua carriera

Nel 1969 partecipa – facendosi chiamare solo Giovanna – al gioco televisivo ‘Settevoci’ e l’anno successivo al ‘Cantagiro’. Nel 1971 è, invece, tra i cantanti che si esibiscono nel corso di ‘Canzonissima’.

Prosegue tra ospitate e partecipazioni in tv e il successo arriva nel 1979 grazie all’incontro fortunato con Paolo Limiti che scrive, per lei, il testo del brano ‘Il mio ex’ cover di una canzone brasiliana di Roberto Carlos Braga.

Tra gli episodi memorabili della sua carriera c’è certamente l’esibizione nella sala Nervi del Vaticano nel 1984. Giovanna, così continua a farsi chiamare, è stata la prima artista donna ad esibirsi per Papa Giovanni Paolo II.

Non solo cantante

Nella vita di Giovanna non c’è solo il palco: nel 1994 ha fondato la ‘Giovanna Nocetti Editore’, con la quale pubblica libri di musica, teatro e didattica. Attualmente è anche una produttrice discografica.

Dal 2002 al 2007 è stata direttrice artistica dell'Anfiteatro di Rio Marina e nel 2022 è stata nominata in coppia con il giornalista Alessandro Paola Schiavi alla Direzione del Teatro Cagnoni di Godiasco Salice Terme (PV).

Giovanna a ‘Verissimo’

Sabato 15 marzo a partire dalle 16:30, Giovanna – che ha da poco compiuto 80 anni – è pronta a raccontare a Silvia Toffanin la sua vita, ricca di esperienze fuori dal comune.