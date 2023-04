Chi è Giorgia Soleri: età, biografia, attivismo

La stiamo vedendo in coppia con la sua amica e influencer come lei, Federippi (Federica Fabrizio) ne ‘La via delle Indie’ di ‘Pechino Express’. Si tratta della decima edizione del reality, la seconda in onda su Sky. Con Federippi Giorgia Soleri forma la coppia de ‘Le attiviste’. Scopriamo di più su di lei.

Chi è Giorgia Soleri

Giorgia Soleri è nata a Milano nel gennaio del 1996. Il suo segno zodiacale è Capricorno. Da qualche tempo vive a Roma, ha al suo attivo esperienze di modella e ha partecipato a un recente spot di Birra Moretti. Da ormai nove anni è fidanzata con Damiano David dei Maneskin, ma sarebbe riduttivo parlare solo di questo quando si cerca di saperne di più su chi è Giorgia Soleri.

Le battaglie e l’impegno di Giorgia Soleri

Questa giovane donna, infatti, è molto nota anche sui social grazie al suo attivismo, in particolare rispetto ai diritti delle donne e per il riconoscimento delle cosiddette malattie invisibili come l’endometriosi, la vulvodinia, la neuropatia del pudendo, la fibromialgia, patologie difficili da diagnosticare e di cui soffre lei stessa. Nel 2022 Soleri ha presentato una proposta di legge in Parlamento proprio relativamente questi problemi, affinché la vulvodinia e altre malattie “invisibili” rientrino nei ‘Livelli essenziali di assistenza del Sistema sanitario nazionale’. Sempre nel 2022 è uscita in libreria la sua prima raccolta di poesie intitolata “La signorina Nessuno”.

L’amore tra Giorgia Soleri e Damiano dei Maneskin

Giorgia Soleri e Damiano David, sui social, sono usciti allo scoperto nel maggio 2021, ma Cupido aveva già scoccato la freccia da tempo, circa sette anni prima. La canzone di Damiano dei Maneskin intitolata ‘Coraline’ è proprio dedicata a lei e alle sue lotte. Come ha raccontato la stessa Giorgia, Damiano le ha fatto sentire la canzone dopo averla scritta tramite messaggio vocale su WhatsApp.

Le polemiche per Giorgia Soleri a ‘Pechino Express’

Quando si è saputo che la Soleri avrebbe partecipato a un reality itinerante e impegnativo da molti punti di vista come ‘Pechino Express’, molti, sui social, hanno scritto all’attivista chiedendole come fosse possibile per lei, che purtroppo deve fare i conti con le malattie di cui soffre, affrontare un contesto simile, che mette a dura prova i concorrenti sul fronte dello sforzo fisico, dell’igiene e della salute. Le repliche dell’interessata non si sono fatte attendere, soprattutto rispetto a coloro che sono arrivati a dubitare delle sue condizioni. “Si chiama invalidazione del dolore”, ha risposto Giorgia sui social. In un’intervista a ‘Vanity Fair’, Soleri ha poi definito ‘Pechino Express’ un “calcio necessario”. Giorgia, ha spiegato, desidera condurre un’esistenza oltre la malattia. Rinunciare a certe esperienze, ha aggiunto, le darebbe più dolore della paura del dolore.

Altre curiosità su Giorgia Soleri

Se vuoi sapere chi è Giorgia Soleri e vuoi conoscere qualche aspetto in più del suo privato, stando a quanto ha dichiarato la modella e attivista è un tipo che ama il disordine e i tattoo. Per il tempo libero Giorgia Soleri dice che si diverte ad ascoltare podcast del genere True Crime, a sfondo giallo e noir. Adora i felini: ha tre gatti di cui va molto fiera, tanto che si definisce con orgoglio “proud cat mama”.