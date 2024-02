Chi è Flavio Parenti, Tancredi de ‘Il paradiso delle signore’

Da ormai un paio di anni l’attore Flavio Parenti è entrato a far parte del cast de ‘Il Paradiso delle Signore’, nei panni di Tancredi di Sant’Erasmo. Si tratta del nipote di Adelaide – interpretata da Vanessa Gravina – e il fratello maggiore di Marco, che ha il volto di Moisé Curia. Tancredi ha sposato Matilde (Chiara Baschetti). Rispetto al suo ruolo Parenti ha detto che il suo personaggio è molto sfaccettato e presenta diversi livelli di lettura e interpretazione. È molto complesso e non è semplice definirlo in maniera netta. È proprio questo, del resto, il suo fascino agli occhi del pubblico. Tancredi, reduce da un incidente, è claudicante e usa il bastone. L’attore ha spiegato che ha lavorato molto su questo aspetto fin da quando ha iniziato a studiare il personaggio. “Anche la sua anima è claudicante”, aveva dichiarato Parenti due anni fa a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, poco prima di esordire nella soap italiana.

Carriera

Flavio Parenti è nato a Parigi nel 1979. Ha studiato recitazione a Genova. Ha cominciato a lavorare in teatro, come attore e come aiuto regista, cimentandosi in diversi compiti. In televisione come interprete ha preso parte a diverse produzioni: ‘Camera Café’ ‘Radio Sex’ ‘Eravamo solo mille’ ‘Un medico in famiglia’ ‘Einstein’ ‘Services sacrés’ ‘Distretto di Polizia’ ‘Cenerentola’ ‘La vita che corre’ ‘Un matrimonio’ ‘Un marito di troppo’ ‘Seven and Me’ ‘1993’ ‘Mentre ero via’ ‘Meraviglie - La penisola dei tesori’ ‘Ulisse - Il piacere della scoperta’ ‘Leonardo’ ‘Il paradiso delle signore’ ‘Arnoldo Mondadori - I libri per cambiare il mondo’ ‘La lunga notte - La caduta del Duce’ Flavio Parenti ha lavorato anche per film del grande schermo: ‘Parlami d’amore’ ‘Il grande spettacolo’ ‘Colpo d’occhio’ ‘Il sangue dei vinti’ ‘Tris di donne e abiti nuziali’ ‘Io sono l’amore’ ‘Le ombre rosse’ ‘Un altro mondo’ ‘To Rome with Love’ ‘Goltzius and the Pelican Company’ ‘Maraviglioso Boccaccio’ ‘The Space Between’ ‘Raffaello – Il Principe delle Arti’ ‘Supereroi’ ‘Darkling (Mrak)’

Vita privata

Flavio Parenti sta insieme da tempo a Eleonora Albrecht, attrice a sua volta. La Albrecht è nota anche con il nome d’arte Oara e ha radici russe e tedesche. Ha lavorato in serie come ‘Ris – Delitti imperfetti’, ‘I Liceali’, ‘Ho sposato uno sbirro’. Da quanto risulta, l’interprete aveva iniziato a studiare da stilista, poi, però, ha seguito un altro percorso, rimanendo sempre e comunque in ambito artistico e creativo. Nel 2017 Flavio ed Eleonora sono diventati genitori della piccola Elettra. L’attore è molto legato alla compagna e alla bambina. Parenti è anche appassionato di scacchi.