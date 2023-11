Chi è Eleonora Pedron: da Miss Italia alla laurea in Psicologia

Forse non tutti sanno che Eleonora Pedron, Miss Italia nel 2002, aveva già provato in precedenza a partecipare al concorso di bellezza per eccellenza, senza però riuscire a portarsi a casa la corona. Alla giovane e bellissima ragazza di Camposampiero, in provincia di Padova, sarebbero infatti serviti altri tre anni prima di conquistare il tanto ambito scettro, dando così il via ad una carriera nel mondo dello spettacolo italiano che tante soddisfazioni le avrebbe regalato. Oggi, a più di 20 anni di distanza da quel traguardo, Pedron è una personalità televisiva che è stata capace di costruirsi un discreto curriculum, anche (ma non solo) in ambito calcistico. Ecco dunque, in breve, una carrellata di tutte le sue esperienze fino a questo punto, oltre a qualche piccola curiosità su di lei.

Eleonora Pedron: gli esordi

Nata il 13 luglio 1982, sotto il segno del cancro, oggi Eleonora Pedron ha 41 anni. Fin da giovanissima tenta una carriera nel mondo dello spettacolo, partecipando a Miss Italia 1999 e ritentando la sorte (questa volta a suo favore) nel 2002.

Come già accaduto a molte Miss prima di lei, il trionfo al concorso di bellezza organizzato dalla famiglia Mirigliani le apre le porte della televisione: ecco dunque che nel giro di un anno appena riesce ad ottenere il suo primo ingaggio tv, diventando una delle "meteorine" del TG4 di Emilio Fede, dove rimane fino al 2004, anno in cui prende il via la sua esperienza al fianco di Gloria Bellicchi nella trasmissione "Fornelli in crociera" condotta da Davide Mengacci.

Successivamente, ha assunto il ruolo di conduttrice per il programma "Sipario del TG4" nella stagione 2004-2005, per poi tornare a svolgere il medesimo lavoro nel 2007. Nella stagione 2005-2006, il pubblico televisivo l’ha vista al fianco del giornalista Sandro Piccinini nel programma sportivo "Controcampo", in onda su Italia 1: si è trattato, questo, del suo primo vero ingaggio legato al mondo del calcio. Nel 2006, Eleonora ha inoltre interpretato un ruolo importante nel film "Vita Smeralda", per la regia di Jerry Calà. L'anno successivo, è stata una delle concorrenti nel talent show "Notti sul ghiaccio 2", condotto da Milly Carlucci su Rai 1, raggiungendo la finale e classificandosi in quinta posizione.

Nel 2008, è tornata nuovamente a lavorare con il collega Davide Mengacci come inviata del programma culinario itinerante "Fornelli in piazza", trasmesso su Rete 4. Inoltre, è stata tra i protagonisti della sit-com "Medici miei" su Italia 1, dove ha recitato al fianco di Enzo Iacchetti e Giobbe Covatta nel ruolo dell'Infermiera Nora. Inoltre, ha fatto parte del cast del film "Il seme della discordia", diretto da Pappi Corsicato, presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.

Un momento importante della sua carriera da attrice è stato, in aggiunta, il ruolo di Alessandra per la fiction Rai 1 "Donna Detective", trasmessa per un totale di 4 episodi nel 2010; l’anno successivo è poi "tornata a casa", lavorando con il compianto Fabrizio Frizzi a Miss Italia 2011 in veste di inviata per il mondo del web.

Un’altra tappa fondamentale del suo percorso tv è stato anche l’ingaggio in "Quelli che il calcio", in onda su Rai 2, la nota trasmissione calcistica per la quale è stata ospite e opinionista fissa nel corso di ben quattro edizioni.

Tra i suoi impegni più recenti nello showbiz vale la pena di ricordare la conduzione del programma "Belli dentro belli fuori", trasmesso ogni sabato mattina su LA7 a gennaio 2020, e la partecipazione al divertente show "Back to school" su Italia 1, trasmesso a gennaio del 2022, dove ha dovuto dare dimostrazione delle sue reminiscenze delle scuole elementari in compagnia di un nutrito gruppo di vip.

La vita privata di Eleonora Pedron

Il nome dell’ex modella è stato associato a lungo a quello del pilota Max Biaggi, con il quale è stata fidanzata per 11 anni e dal quale ha avuto due figli, Inés Angelica e Leon Alexandre. La relazione si è interrotta nel 2015, pare perché Biaggi fosse contrario al matrimonio. Oggi è felicemente fidanzata con l’attore Fabio Troiano, con cui forma coppia fissa dal 2019 e con cui ha condiviso il set del film "Tre sorelle".

Alle spalle, Pedron ha anche un grande dolore: quando aveva solo 9 anni la conduttrice ha perso la sorella Nives, di soli 15 anni, in un terribile incidente. Nel 2002, inoltre, proprio mentre la accompagnava ad un provino per Miss Italia, il padre è rimasto coinvolto insieme a lei in un altro sinistro stradale dove ha purtroppo perso la vita.

La laurea

A dicembre del 2023 Eleonora Pedron realizzerà uno dei più grandi sogni: la conduttrice si laureerà in Psicologia. Di questo traguardo la diretta interessata ha parlato in un’intervista esclusiva concessa al magazine Oggi, al quale ha dichiarato:

“A dicembre mi laureo in Psicologia. Spero. Sto scrivendo la tesi, ma non riesco ad andare oltre l’introduzione. Ho fatto 21 esami quasi in scioltezza e ora sono come inchiodata. Gli alibi non mi mancano: studio fino alle 16, poi arrivano i miei ragazzi, e sono tutta per loro. [...] L’ispirazione per la tesi potevo prenderla da una storia che avevo sotto mano. La mia. A 40 anni ho messo tutto in pausa per studiare e diventare psicologa. La tesi è su di me. Scrivendo la mia autobiografia ho dovuto affrontare dolori che avevo nascosto e stipato in un angolo. Una battaglia devastante ma necessaria. Via via che mi guardavo dentro, dicevo: ‘Ma come ho fatto ad affrontare tutto questo?’. Non mi sono mai fermata: la tv, la relazione con Max, il cinema, i figli. Ho capito di non aver elaborato soprattutto la perdita di mia sorella: ero una bambina, passai da uno stato di armonia totale a un mondo nerissimo, con mia madre e mio padre annichiliti dal dolore. Per questo, Psicologia: per aiutarmi, e aiutare, in futuro, altri bambini feriti”.

Il libro a cui ha fatto riferimento si intitola ‘L'ho fatto per te: Solo chi ami può riportare la luce nella tua vita’ ed è uscito il 13 ottobre del 2021, edito da Giunti.