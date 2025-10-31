Chi è Eda Ece, Yildiz di ‘Forbidden Fruit’ ospite di Verissimo

È l’amata interprete di Yildiz nella fiction turca in onda su Canale 5 ‘Forbidden Fruit’ e sarà tra gli ospiti di ‘Verissimo’ nel prossimo weekend. Si tratta di Eda Ece, che per la prima volta è pronta a raccontarsi.

Eda Ece: chi è

Nata a Instanbul il 20 giugno 1990, Eda Ece è l’ultima di tre figlie. Dopo aver concluso il percorso di studi liceali si è iscritta alla facoltà di Psicologia dell'Università Bilgi, dove ha conseguito la laurea.

Da sempre, però, ha saputo che la recitazione era la sua strada e, infatti, sin da bambina ha partecipato ad alcune fiction in Turchia. Il primo ruolo è stato nella serie ‘Mihriban’ (2002-2003) a cui sono seguiti altri progetti minori e nel 2011 è arrivato il ruolo da protagonista in ‘Pis Yedili’.

Il successo in Italia

La sua notorietà in Italia è dovuta al ruolo di protagonista in ‘Forbidden Fruit’. Lo show è andato in onda in Turchia dal 2018 al 2023 e nel nostro paese è trasmesso su Canale 5 dal 30 giugno in daytime.

La vita privata

Dal 2019 l’attrice è legata al cestista Buğrahan Tuncer con il quale è convolata a nozze il 21 giugno 2023. I due hanno avuto una figlia, Mina Ipek, nata il 4 aprile del 2024.