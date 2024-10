Chi è Douglas Wigdor, l’avvocato che ha dato il via al caso Puff Diddy

Tra gli argomenti e i temi che stanno appassionando e scuotendo l’America c’è sicuramente quello che vede protagonista Puff Diddy. A far scattare l’apertura delle indagini è stata Cassie Ventura. La cantante ha firmato per l’etichetta dell’artista hip hop nel 2006, quando aveva solamente 19 anni. Nel 2018 il loro rapporto si è interrotto e, qualche anno dopo, nel novembre 2023, la donna ha deciso si affidarsi a un supporto legale e ha scelto di essere rappresentata da Douglas Wigdor.

La carriera e l’ascesa mediatica di Douglas Wigdor

Era novembre 2023, quando Wigdor ha espressamente sporto denuncia contro Combs per conto della sua cliente, Casandra Ventura. L’istanza evidenziava e denunciava un elenco di violenze e abusi sessuali durate per tutta la relazione tra i due e includeva l’ormai tristemente famoso termine “freak offs”. Si trattava di performance sessuali che duravano giorni, sostenute da droghe, che, secondo quanto sostenuto dalla donna, prevedevano talvolta che Combs la costringesse a fare sesso con vari escort mentre lui filmava e registrava gli amplessi.

Wigdor è uno dei soci fondatori dello studio legale “Wigdor LLP” con la sede a New York. Sul suo sito web si può leggere che "si concentra su contenziosi e consulenza di individui in relazione a una vasta gamma di questioni relative all'occupazione e alle aggressioni sessuali". Si è laureato presso la Washington University, l'Università di Oxford e la Catholic University School of Law e ha avviato la sua carriera come assistente procuratore distrettuale nella contea di Suffolk, New York.

Negli anni scorsi, Wigdor ha anche prestato servizio nel ruolo di consulente legale per numerose delle presunte vittime di abusi sessuali nel caso contro Harvey Weinstein. Inoltre si è occupato di seguire i casi e le denunce di 20 dipendenti della Fox News con accuse di molestie sessuali, discriminazione e ritorsioni di genere e razza e, infine, anche il giornalista sportivo Jim Trotter nella sua causa per discriminazione e ritorsioni contro la NFL e la NFL Media.

Un altro caso celebre seguito dall’avvocato fu quello legato ai Grammy Awards. Il 21 gennaio 2020, cinque giorni prima della 62esima cerimonia, Wigdor ha presentato un reclamo all'EEOC per conto di Deborah Dugan.- La donna aveva dichiarato di essere stata illegalmente privata del suo ruolo di presidente e amministratore delegato della Recording Academy. Il motivo sarebbe stato legato a una sorta di ritorsione per le sue denunce di discriminazione di genere, irregolarità di voto, cattiva gestione finanziaria e conflitti di interessi legati ai Grammy Awards. Nacquero numerose polemiche e la donna fu sostenuta pubblicamente da numerosi artisti. Taylor Swift decise di annullare un'esibizione a sorpresa alla cerimonia in solidarietà con Dugan. Anche Alicia Keys, la conduttrice della cerimonia, sembrava aver fatto riferimento alle accuse di Dugan durante il suo monologo di apertura dello spettacolo in diretta.

Wigdor è stato anche coinvolto in una vasta gamma di progetti solidali all'interno della sua comunità di Forest Hills nel Queens, a New York. L’avvocato vive lì con sua moglie Catherine e insieme ai loro due figli.