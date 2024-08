Chi è Daisy Ridley, protagonista de ‘La ragazza del mare’ su Disney+

“La ragazza del mare” è un film biografico sportivo del 2024 diretto da Joachim Ronning e scritto da Jeff Nathanson, basato sul libro del 2009 di Glenn Stout e disponibile in streaming su Disney+. La pellicola vede Daisy Ridley nel ruolo di Gertrude Ederle, una nuotatrice agonista americana che è diventata famosa per essere stata la prima donna ad attraversare a nuoto la Manica. Prima di essere distribuito (come nei piani originali) in streaming sulla piattaforma, è stata annunciata un’uscita limitata nella sale americane nel maggio 2024, dopo le buone recensioni e opinioni suscitate dalle prime proiezioni.

Daisy Ridley, la carriera e la vita privata dell’attrice

Daisy Jazz Isobel Ridley è un’attrice inglese nata il 10 aprile 1992. È diventata famosa a livello internazionale grazie al ruolo di Rey nella trilogia sequel di “Star Wars: Il risveglio della Forza” (2015), “Gli ultimi Jedi” (2017) e “L'ascesa di Skywalker” (2019). Ha due sorelle più grandi, Kika Rose e Poppy Sophia e anche due sorellastre più adulte di lei. Ridley ha vinto una borsa di studio alla Tring Park School for the Performing Arts nell'Hertfordshire e poi si è iscritta all’Università di Londra, abbandonando poco dopo gli studi per concentrarsi nella carriera di attrice. Prima di essere scelta per "Star Wars: Il risveglio della Forza", Daisy ha lavorato per circa due anni come barista in due diversi pub di Londra, per mantenersi con le spese. Il personaggio nella trilogia le ha svoltato la carriera e le ha permesso di iniziare a interpretare altre pellicole e ruoli diversi. “Il risveglio della Forza” si è rivelato essere un grande successo al box office nonché il maggior incasso del 2015. Anche la sua interpretazione ha ricevuto il plauso della critica, apprezzando la scelta di questa attrice “ancora sconosciuta” al grande pubblico. Un trampolino di lancio ufficiale. Nel 2017, Ridley è stata anche scelta per il personaggio di Mary Debenham nel rifacimento cinematografico di “Assassinio sull'Orient Express”, tratto dell'omonimo romanzo poliziesco di Agatha Christie e diretto e interpretato da Kenneth Branagh. Nell’aprile 2023 è stato svelato alla Star Wars Celebration che Ridley avrebbe ripreso il suo ruolo di Rey in un prossimo film di Star Wars, ancora senza titolo e diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy. Attualmente si gode il successo e le recensioni positive della sua interpretazione di Gertrude Ederle ne “La ragazza del mare”. Per quanto riguarda, invece, la sua vita privata, Ridley risiede a Primrose Hill, Londra. Dal 2017, ha iniziato una frequentazione con l'attore Tom Bateman, che ha incontrato sul set di Assassinio sull'Orient Express. I due si sono sposati qualche anno dopo. Nel 2016, Ridley ha rivelato che le era stata diagnosticata l'endometriosi e che si è dovuta sottoporre a molteplici interventi chirurgici laparoscopici anche a causa della Sindrome dell'ovaio policistico. Ha raccontato che le sue condizioni di salute le hanno provocato una bassa autostima a causa dell'acne, arrivato in seguito. Pochi mesi fa, nel 2023, a Ridley è stata diagnosticata la malattia di Graves, che le provoca un battito cardiaco accelerato, perdita di peso e affaticamento come sintomatologia.