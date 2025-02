Chi è Cynthia Erivo, presto nei panni di Gesù in Jesus Christ Superstar

Periodo d’oro, a livello professionale, per Cynthia Erivo, protagonista di “Wicked” accanto alla collega Ariana Grande. Pochi giorni fa, l’attrice ha condiviso sul suo account Instagram uno scatto in primo piano accompagnato da un importante annuncio dell’Hollywood Bowl, un noto teatro situato nell'area di Hollywood, a Los Angeles: “Appena annunciato! Cynthia si unisce alla produzione dell'Hollywood Bowl di "Jesus Christ Superstar" questa estate. La vincitrice di Emmy, Grammy e Tony e tre volte candidata all'Oscar, è stata scelta per il ruolo di Gesù nel musical di Tim Rice e Andrew Lloyd Webber”. Qualche anno fa, già prima di questa esperienza, la Erivo - nel 2020 - aveva interpretato Maria Maddalena nel progetto “Jesus Christ Superstar: She Is Risen”, un disco in due volumi nel quale interpretava canzoni come Everything's Alright e I Don't Know How to Love Him. Ora, vestendo i panni di Gesù, canterà pezzi come Hosanna, The Last Supper e Gethsemane. Dopo le polemiche nate per la scelta di far interpretare il ruolo di Gesù da una donna, è intervenuto anche il cantautore di Jesus Christ Superstar, Tim Rice, che ha espresso il suo pieno supporto a Cynthia Erivo prima della sua partecipazione in questa nuova produzione del musical di successo quest'estate. Tim e Andrew Lloyd Webber hanno scritto insieme l'opera rock negli anni '70, con Cynthia pronta a interpretare Gesù in una versione aggiornata dello spettacolo all'Hollywood Bowl. Molti organi di stampa, dopo l’ufficialità della notizia, hanno evidenziato la "reazione" da parte di alcuni critici sconvolti dall'idea di una donna che interpreta il ruolo di Gesù. Durante un'intervista su LBC, il presentatore Nick Ferrari ha sottolineato che "alcune persone dicevano che era una scelta un po' forzata", con cui il destinatario dell'EGOT ha concordato: "È un po' forzato, ma penso che sia piuttosto eccitante". Tim Rice ha preso parola e sottolineato come la Erivo sia una "meravigliosa interprete" e una "grande cantante". E alla domanda "Ma Gesù non deve essere un uomo?" ha replicato così: "Non credo. Nessuno sa esattamente che aspetto abbia Gesù e probabilmente l'immagine di Gesù che hanno molte persone è probabilmente imprecisa. È un'opera ed è un lavoro consolidato quindi penso che non ci sia una ragione terrena per cui non possa essere fatto e portato in scena così”. Cynthia Erivo è nata l’8 gennaio 1987 a Stockwell (Londra) e i suoi esordi come attrice sono a teatro e nel mondo dei musical. Interpretando il ruolo di Celie nel revival musicale di Il colore viola (in scena dal 2015 al 2017) ha conquistato il Tony Award come migliore attrice in un musical e il Grammy Award come miglior album di musical teatrale, nonché un Daytime Emmy Award. In tv ha interpretato Holly Gibney nella miniserie poliziesca The Outsider e Aretha Franklin nella serie antologica Genius: Aretha (2021) di National Geographic. Infine, recentemente, è stata protagonista di “Wicked”, pellicola prequel de “Il mago di Oz” campione di incassi e la rivedremo anche nel secondo capitolo “Wicked: For Good” in uscita nel 2025.