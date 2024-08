Chiara Buratti, chi è la moglie di Massimo Cotto

"Tu mi hai salvata, ma io non sono riuscita a salvare te". Ha fatto il giro del web l'ultimo commosso saluto di Chiara Buratti al marito Massimo Cotto, notissimo giornalista e speaker di Virgin Radio scomparso a 62 anni.

Chi è Chiara Buratti? L'attrice e conduttrice televisiva 47enne è stata legata a Massimo Cotto per 21 anni. "Ci siamo conosciuti che ero una ragazzina timida e astemia (questo ci tenevi sempre a specificarlo) e abbiamo camminato assieme per 21 anni. Non sempre in discesa, ma avevamo ottime gambe. La cosa che mi fa incazzare di più è che tu mi hai salvata, ma io non sono riuscita a salvare te. Continua a soffiare nel vento. Nessuno ti dimenticherà mai, nemmeno per un istante. Te lo prometto" ha scritto sui social network.

Un'unione, quella fra Chiara Buratti e Massimo Cotto che è stata suggellata dal matrimonio il 24 settembre 2006, dopo quattro anni di fidanzamento. Un'unione dalla quale è nato Francesco, 17 anni.

Nella carriera di Chiara Buratti ci sono state soap come 'Un posto al sole', ma anche film come 'Il cuore altrove' di Pupi Avati e 'Una donna alle dieci' di Giorgio Faletti. In tanti l'hanno anche potuta ammirare a teatro, con 'Quella piccola pazza cosa chiamata amore' e '4 Donne'.

Il suo è anche un volto particolarmente noto ai telespettatori di Rai Cultura e Rai Scuola.

Quello fra Chiara Buratti e Massimo Cotto è stato un amore più forte di tutto, anche delle difficoltà che hanno visto la donna ricoverata in ospedale per diverse settimane. Un amore che, in ogni caso, è stato e rimarrà eterno.