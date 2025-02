Chi è Chiara Bontempi, la moglie di Gianmarco Tamberi, presto mamma del suo primo figlio

Con un tenerissimo video in bianco e nero, via Instagram, Gianmarco Tamberi ha annunciato la gravidanza della moglie Chiara Bontempi e l’arrivo del loro primo figlio, accompagnato da queste dolci parole: “Un’emozione indescrivibile… A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre”. Chiara Bontempi, chi è la moglie di Gianmarco Tamberi Si vociferava di un bimbo in arrivo per la coppia, nelle scorse settimane, e poi è arrivata la conferma dei due diretti interessati, via social. La notizia è stata accolta con entusiasmo dagli amici e dai fan, con centinaia di commenti e migliaia di ‘cuoricini’ sotto al video. Proprio Chiara Bontempi aveva ammesso che Gianmarco era stato il suo primo e unico amore. I due, infatti, si sono conosciuti quando erano ragazzini: “È stato il mio unico amore nella vita, ci siamo conosciuti quando avevamo 14 anni e ne è nata una storia folle”. La donna lavora nella parte amministrativa del marito e campione Olimpico a Tokyo 2020, nella disciplina del salto in alto, Gianmarco Tamberi. La coppia si è sposata nel 2022 e ora ha annunciato la dolce attesa di un figlio. E Chiara Bontempi ha ammesso di “sognare l’arrivo di una bambina”. Nei mesi scorsi, Chiara era finita al centro di una storia diventata virale sui social quando Tamberi, portabandiera della spedizione olimpica italiana a Parigi 2024, aveva smarrito la fede nuziale nella Senna. Nei giorni scorsi, poi, durante un’ospitata a sorpresa a Sanremo 2025, Tamberi ha smentito le indiscrezioni che parlavano di un suo ritiro e ha dato appuntamento ai fan a Los Angeles 2028. L’annuncio è arrivato sul palco dell’Ariston nella prima serata del Festival, condotto da Carlo Conti. Chiara Bontempi è figlia dell’ex pilota Piergiorgio Bontempi, che ha corso il mondiale di Superbike. La ragazza è nata ad Ancona nel 1995, crescendo “con certe atmosfere, vivendo certe tensioni. So come si fa fin da quando ero bambina”. E proprio grazie al loro duraturo rapporto, Chiara è diventata un punto fermo nella vita del marito. Lei stessa ha rivelato: “Lo tengo calmo. Io ci sono, soprattutto nei momenti importanti, anche quando non lo richiede espressamente. La mia presenza gli dà serenità”. Poi, sempre parlando della loro relazione, ha sottolineato: “La nostra è una storia d’amore da favola iniziata con un colpo di fulmine a 14 anni”. Ha un fratello, Pierfrancesco, mentre la madre è titolare di un negozio di articoli per la casa. Dopo essersi laureata a Verona, ha viaggiato tra Milano e Roma per lavoro prima di iniziare a gestire con Gianmarco la parte amministrativa della società e i diritti d’immagine del campione. Poco prima di partire per le Olimpiadi di Tokyo, Gianmarco Tamberi ha chiesto la mano della fidanzata, con una proposta di matrimonio inaspettata: “C’è solo un'ultima cosa che dovevo assolutamente fare prima di partire per queste mie Olimpiadi. Volevo dimostrarti che tu sei in assoluto la cosa più importante della mia vita, molto più importante di qualsiasi mio sogno o obiettivo”. E lei non ha avuto un minimo di esitazione nel rispondergli: “Ti amo amore mio infinito. Ti direi di sì ogni singolo giorno”.