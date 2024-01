Chi è Carolina Fachinetti, la figlia di Ornella Muti

Gran parte del pubblico televisivo sa che Ornella Muti, tra le più affascinanti interpreti del cinema italiano, è la madre di Naike Rivelli, a sua volta attrice, personalità televisiva e influencer. Forse non tutti sanno, tuttavia, che Muti ha avuto anche altri due figli, Carolina e Andrea, nati entrambi dal suo secondo matrimonio con Federico Facchinetti, con il quale è rimasta legata sentimentalmente dal 1988 al 1996.

Carolina Fachinetti, personaggio piuttosto lontano dal mondo dello spettacolo, al contrario delle sue parenti strette, si è fatta conoscere anche e soprattutto per la sua scelta di vita: da tempo, infatti, ha deciso di seguire un particolare regime alimentare che le avrebbe letteralmente cambiando l’esistenza. Ecco tutto quello che sappiamo sul suo conto.

Chi è Carolina Fachinetti

Carolina è nata a Roma nel 1984. Anche lei, proprio come la madre, ha inizialmente tentato la strada della recitazione: dopo aver preso alcune lezioni di dizione è entrata a far parte del cast di ‘Razza bastarda’, uscito nel 2012 e nella quale ha recitato al fianco di Alessandro Gassman (il film, tra l’altro, si è portato a casa il premio Flaiano - Pegaso D’oro). Ad ogni modo, ad un certo punto Carolina ha deciso di lasciare la carriera da attrice, per dedicarsi al 100% alla famiglia e ai suoi due figli in modo particolare.

Il dolore del lutto

La vita della figlia di Ornella Muti è stata purtroppo segnata da un importante dramma: l’ex attrice è infatti stata sposata con Andrea Longhi, il padre di Alessandro (nato il 21 novembre del 2014) e Giulia (nata il 20 luglio del 2016), e venuto sfortunatamente a mancare il 24 febbraio del 2020 dopo una lunga battaglia contro un tumore al cervello. A poche ore dalla tragica scomparsa del suo compagno, Carolina Fachinetti gli aveva dedicato toccanti parole tramite un post Instagram (“Sei il mio guerriero. Hai lottato con un coraggio, con una forza. Ti amo vita mia. Riposa con gli angeli amore mio. Mi manchi come l’aria”).

La dieta fito-tisanoreica

Carolina, che oggi su Instagram vanta oltre 13.000 follower, ha di recente raccontato con un post social il suo percorso nutrizionale, ringraziando di cuore Gianluca Mech, l’inventore della cosiddetta dieta fito-tisanoreica, e la madre Ornella, che ha seguito la dieta insieme a lei. “Mi viene chiesto se almeno a Natale io abbia fatto uno strappo alle regole. E quando la risposta è no… povera!! Ma almeno a Natale! Ma che brava! La verità è che ho finalmente trovato una dieta che mi ha ridato la forza di rinascere. Di ricominciare a riconoscermi nel mio corpo. E quindi no… Non sono stata brava... Mangiare broccoli al posto del panettone questo Natale è stato un regalo che mi sono fatta, non un sacrificio” ha scritto Fachinetti sul social, pubblicando uno scatto in palestra mentre era impegnata in un duro allenamento.

La Tisanoreica è un regime alimentare ipoglicidico, normoproteico e ipocalorico, ed è progettato per nutrire il corpo in modo completo e bilanciato e per garantire un ingente perdita di peso. Mech, erede di una lunga tradizione familiare di erboristi, ha incorporato nell'approccio nutrizionale il prezioso supporto delle piante officinali, un elemento distintivo del metodo Tisanoreica.