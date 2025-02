Chi è Carlos Diaz Gandia, il coreografo del video virale online

Circola sul web un video che lo ritrae insieme a Gaia mentre prepara la coreografia per il brano ‘Chiamo io chiami tu’ e tutti, oggi, si chiedono chi sia questo artista talentuoso. Si tratta di Carlos Diaz Gandia, coreografo di origini spagnole, che è diventato noto in queste ore per il suo modo fuori dal comune di dare il tempo durante il ballo.

Carlos Diaz Gandia

Il coreografo delle star

Fino a pochi giorni fa Carlos Diaz Gandia non era comparso molto spesso online e, come quasi ogni coreografo, ha fatto gran parte del suo lavoro rimanendo dietro le quinte. È presente, ad esempio, in alcuni fotogrammi del ‘Dietrofestival’ del 2025 girati nei camerini del teatro Ariston. Nelle brevi sequenze in cui è possibile vederlo, si nota come cerca di tranquillizzare Gaia e il suo corpo di ballo prima dell’entrata in scena.

Sebbene abbiamo visto poco il suo volto, negli anni però abbiamo potuto ammirare, anche inconsapevolmente, il lavoro che fa con gli artisti. Sono sue, infatti, le coreografie di molti videoclip e spettacoli famosi in Italia e all’estero.

Diaz ha firmato le coreografie di ‘Tuta gold’ di Mahmooh (riproposta nel video della canzone, in tour e anche quest’anno all’Ariston), di ‘Sesso e Samba’ della coppia Tony Effe e Gaia e in passato ha lavorato con Will Smith, Lola Indigo, Nathy Peluso e molti altri. Sarà per questo che il suo profilo personale di Instagram può contare su quasi 90.000 follower.

Non si hanno tante notizie biografiche sul suo conto e non è chiaro quanti anni abbia. Si sa, però, che vive stabilmente a Valencia dove è fondatore e CEO dell'Home Dance Studio, e che si sposta per tenere workshop e collaborare con gli artisti che segue. Oltre che in Italia e in Spagna ha lavorato in Svezia, Francia, Regno Unito, Germania, Norvegia e Irlanda. Il suo stile, come si deduce dalle coreografie che cura, è fortemente influenzato dall’urban e dall’hip-hop ma attinge molto anche dalle basi della danza contemporanea.

Il video virale

Come abbiamo già accennato, sul palco di Sanremo, Gaia è sempre stata accompagnata da alcune ballerine e dietro al loro show c’è proprio il lavoro di Carlos Diaz Gandia. Il coreografo in queste ore è comparso su TikTok e Instagram grazie ad alcune immagini girate sul set del videoclip di ‘Chiamo io Chiami tu’.

Nel breve filmato si vede Gaia danzare su uno sfondo verde – quello della camera in cui si svolge gran parte del videoclip della canzone – e, in primo piano, c’è il coreografo a darle il tempo. Gandia, però, non lo fa “contando” la musica come ci aspetteremmo ma scandendo il ritmo del brano grazie ad alcuni suoni onomatopeici che aiutano la cantante nei movimenti.

Un modus operandi insolito che ha divertito e coinvolto il pubblico della rete al punto da rendere virali le immagini che lo ritraggono.