Chi è Brooks Nader, la modella che avrebbe rubato il cuore di Alcaraz. E non è solo un pettegolezzo

Roma, 11 settembre 2025 – Dopo aver conquistato New York, con la vittoria del suo sesto sigillo Slam agli US Open, Carlos Alcaraz ha conquistato anche il cuore della modella Brooks Nader. Quello che era un rumor, un pettegolezzo, si trasformato in conferma quando Grace Ann Nader (sorella minore di Brooks) ha rivelato a ‘E! News’ che “le voci sono vere” e che il nuovo numero uno del tennis mondiale è “l’uomo del momento”.

Il momento d’oro di Alcaraz tra campo e vita privata

Come facile immaginare, la dichiarazione ha fatto il giro dei tabloid: né Brooks né Carlos finora avevano rilasciato una conferma ufficiale via social, ma l’ambiente sembra ormai convinto che tra la star del tennis e la covergirl ci sia del tenero. La notizia arriva a poche ore dalla vittoria di Alcaraz a Flushing Meadows: il campione spagnolo, reduce da una stagione trionfale, ha recentemente aggiunto un altro Major al suo palmarès, consolidando il ruolo di protagonista assoluto del circuito Atp e, come detto, riconquistando la vetta del ranking ai danni del nostro Jannik Sinner, superato in finale proprio a New York.

Carlos e Brooks, non solo un pettegolezzo...

I pettegolezzi avevano preso una piega diversa nelle scorse settimane, con accostamenti tra Brooks e proprio Jannik Sinner; ipotesi che la stessa modella aveva smentito in apparizioni pubbliche, lasciando però spazio a nuove speculazioni. Intendiamoci, al momento non ci sono conferme ufficiali né immagini che ritraggano la coppia insieme, ma la conferma di una fonte familiare come la sorella della modella, evidentemente, è più che un indizio.

Chi è Brooks Nader

Brooks Claire Nader è nata a Baton Rouge (Louisiana) il 7 febbraio 1997 ed è salita alla ribalta vincendo l’open casting di Sports Illustrated Swim Search nel 2019; da allora è apparsa più volte nel celebre numero estivo, fino a posare da covergirl. Oltre alla carriera da modella, Nader ha intrapreso esperienze televisive come la partecipazione a ‘Dancing with the Stars’. Nei mesi scorsi era stata fotografata insieme al principe Costantino di Grecia.

Tutti i presunti amori di Alcaraz

Per Alcaraz, che è stato il più giovane tennista ad essere diventato numero uno del mondo nella storia del ranking ATP, avendo raggiunto la vetta della classifica per la prima volta a 19 anni e 4 mesi nel 2022, la vita privata ha sempre rappresentato un argomento da tenere lontano dai riflettori. In passato, il gossip si è scatenato ipotizzando flirt con Maria Gonzalez Gimenez prima, poi la modella Melodie Penalver e perfino la cantante Ana Mena.