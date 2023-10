Chi è Banksy?. Forse lo svela il tribunale

Il misterioso artista britannico Banksy, sulla cui identità da tempo girano voci e indiscrezioni mai confermate, potrebbe svelarla in seguito a una convocazione dell’Alta corte di Londra a seguito di una causa per diffamazione intentata contro di lui. È quanto si legge sul Mail online, che pubblica alcune presunte rivelazioni nel tentativo di rilanciare un suo articolo del 2008, in cui affermava di aver svelato il mistero individuando il nome del celebre writer: Robin Gunningham, originario di Bristol ed educato nella scuola pubblica inglese. Nei documenti legali sarebbe finita anche Pest Control, l’ente ufficiale che certifica le opere di Banksy apparse sui muri delle città di tutto il mondo.

Al centro di questo tentativo di svelare l’identità dell’artista c’è Andrew Gallagher, un imprenditore 56enne attivo negli anni Novanta nel mondo dei rave e poi dedicatosi al mercato dei graffiti, che ha citato in tribunale Gunningham prendendo per buona l’identificazione di

Banksy fatta dal Mail. Tutto in attesa di vedere se questa convocazione diventerà esecutiva e se il convocato - ammesso che compaia - dovesse rivelarsi essere il vero

Banksy.