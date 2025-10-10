Chewing gum alleato del sorriso

Nella frenesia della vita quotidiana, in particolare fuori casa, non sempre è possibile utilizzare lo spazzolino dopo i pasti, incorrendo così, a lungo andare, nel rischio di carie. Secondo stime mondiali, su 3.5 miliardi di persone colpite da patologie orali, circa la metà è affetta da carie non trattate.

Alcune ricerche affermano che un aiuto nella prevenzione può arrivare dall’utilizzo di chewing gum senza zucchero con xilitolo, un sostituto dello zucchero appartenente alla famiglia dei polioli, studiato da anni clinicamente per la capacità di inibire la crescita dei batteri che avviano il processo carioso di demineralizzazione di smalto e dentina.

La masticazione del chewing gum stimola inoltre la produzione di saliva, che neutralizza il PH acido della placca favorendo una buona mineralizzazione dello smalto. Lo stesso movimento meccanico può aiutare nella rimozione dei detriti alimentari dalle superfici dentali, eliminando in soli tre minuti circa la metà dei detriti che perdurebbero in assenza. Lo xilitolo, sciogliendosi nella saliva, assorbe il calore e abbassano la temperatura del cavo orale in maniera transitoria, migliorando l’alito.

Il chewing gum è anche un alleato dell’estetica del sorriso grazie alla presenza di alcuni ingredienti funzionali come calcio carbonato, tripolifosfati o esametafosfato di sodio che prevengono la comparsa di nuove macchie e rallentandone l’accumulo di quelle presenti.

In assenza di disturbi temporomandibolari (ATM) sufficiente masticare 1-2 chewing gum per 20 minuti, almeno 3 o 4 volte al giorno dopo pasti e spuntini. Gli esperti consigliano prudenza anche in presenza di protesi dentarie, come otturazioni o corone, o di apparecchio ortodontici.

In assenza di specifiche controindicazioni, masticare chewing gum può diventare invece un vero e proprio esercizio quotidiano per rafforzare i muscoli della bocca nelle persone anziane. Uno studio giapponese su di un campione di partecipanti tra i 65 e 85 anni, ha dimostrato che l’allenamento dato dalla masticazione aiuta a migliorare la forza del morso, la pressione esercitata dalla lingua e la capacità masticatoria, contribuendo anche a contrastare la secchezza orale. Un gesto semplice, ma efficace, per mantenere in forma la salute orale con l’avanzare dell’età.

Sempre stando a ricerche scientifiche, l’utilizzo della gomma da masticare, aiuta a mantenere la concentrazione e a placare l’ansia nelle situazione di tensione come esami scolastici e attesa per interventi chirurgici.

Infine, l’utilizzo del chewing gum durante un’attività sportiva leggera, come ad esempio una camminata, porta dati alla mano a percorrere in media distanze leggermente più lunghe e a bruciare il 5% di energia in più.