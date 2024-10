Chi è Cheryl, l’ex compagna di Liam Payne e mamma di suo figlio Bear

Roma, 18 ottobre 2024 – Il mondo della musica e milioni di fan intorno al mondo stanno piangendo la scomparsa di Liam Payne, uno dei cinque membri degli One Direction morto due giorni fa a Buenos Aires a seguito di una caduta dal terzo piano dell’hotel Casasur del quartiere di Palermo, in cui soggiornava. Il cantante è deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. Liam, 31 anni, lascia un figlio di 7 anni nato dalla relazione con la cantante Cheryl (a lungo nota come Cheryl Cole), terminata nel luglio 2018. La 41enne popstar, molto celebre soprattutto nel Regno Unito per via della sua carriera prima con il gruppo canoro Girls Aloud poi da solista, sta ricevendo insieme al figlio un enorme sostegno e affetto da milioni di persone sui social.

Cheryl e Liam Payne ai Brit Music Awards 2018 (Afp)

La relazione con Cheryl Cole e la nascita di Bear

Liam Payne e Cheryl Ann Tweedy, nota come Cheryl Cole dopo il matrimonio con il calciatore inglese Ashley Cole di cui ha preso il cognome, si erano visti per la prima volta ai provini di ‘X Factor Uk’ nel 2008. La popstar è infatti stata giudice del programma per ben 5 stagioni: anche nel 2010, edizione a cui Liam stesso aveva partecipato dopo l’eliminazione di due anni prima. Ma l’amore, anche per la giovane età di Liam (tra i due ci sono dieci anni di differenza), scoppierà soltanto nel 2016. Il 22 marzo del 2017 nasce Bear Grey, il primo e unico figlio della coppia che si separerà nel luglio 2018 dopo 2 anni di relazione. I rapporti tra Payne e Cole, tuttavia, sono rimasti comunque molto buoni come lui stesso aveva affermato in un’intervista del 2022: “Non potrei chiedere di meglio. La relazione che abbiamo avuto e che stiamo avendo ora da amici è molto importante e può solo che crescere”.

Cheryl e la carriera nel mondo della musica

L’esordio di Cheryl Ann Tweedy nel mondo della musica britannica risale al 2002, anno della sua partecipazione al talent show ‘Popstars’. Qui viene selezionata per entrare a fare parte del gruppo musicale pop ‘Girls Aloud’, con le quali pubblica cinque album nel corso degli anni duemila.

Nel 2009 arriva l’esordio della carriera da solista con l’album ‘3 Words’, subito al numero 1 della classifica degli album più venduti nel Regno Unito, seguito tre anni dopo da ‘A Million Lights’. Cheryl Cole è una figura particolarmente nota della musica pop britannica con i suoi 11 album pubblicati, prima con le Girls Aloud poi da solista, ed è nota al grande pubblico per essere stata giudice del programma ‘X Factor Uk’ per ben 5 edizioni.

Prima di Payne è stata sposata con il calciatore Ashley Cole, matrimonio terminato per il tradimento di lui, e con l'imprenditore francese Jean-Bernard Fernandez-Versini.