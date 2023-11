Cherry mocha nails, le unghie di tendenza tra le dive di Hollywood

Roma, 21 novembre 2023 – Il rosso scuro è uno dei colori di maggiore tendenza dell’autunno 2023, riproposto e reinterpretato in diverse varianti anche sulle passerelle, sui red carpet e sui social. Di recente, per esempio, tra i trend che hanno preso piede sia offline che online c’è quella delle Cherry mocha nails, una manicure caratterizzata da un rosso amarena con sfumature più cupe. Si tratta di tonalità che richiamano un po’ alcune nuance che contraddistinguono orti e boschi di stagione. E che, secondo alcuni, si rifanno a un’ipotetica bevanda di Starbucks che mixa i toni del caffè con quelli delle ciliegie nere. Ne ha parlato anche un sito trendy come ‘Byrdie’. Dal Cherry mocha look sono state conquistate anche celebrities come Madonna e Jennifer Lopez. Da un certo punto di vista, come hanno fatto notare alcuni esperti, si tratta pure di una sorta di omaggio vintage, rivisto in chiave contemporanea: il riferimento, infatti, è all’iconico rouge noir che ha dominato la scena negli smalti degli anni Novanta.

Look sofisticato

Al di là dei nomi che si possono dare alle varie tendenze, quella del Cherry mocha nails celebra alcuni dei colori che vanno per la maggiore in autunno e in inverno, tanto nella moda quanto nel settore beauty. Stiamo parlando, per esempio, del bordeaux e del burgundy, due toni di rosso porpora che ricordano i calici dei famosi vini francesi della Borgogna e che donano alle mani eleganza e raffinatezza. Così come le loro sfumature, anche le possibilità di applicazione di smalti simili sono diverse. Si spazia dalle pennellate monocolore, classiche, piene, corpose, opache o lucide a seconda delle preferenze, alle varianti più audaci e giocose, come quelle che hanno elementi glitterati e brillanti.

Consigli

Prima dell'applicazione, lo smalto scelto per le Cherry mocha nails deve essere agitato accuratamente per garantire uniformità. Il consiglio è quello di stendere, in primis, un iniziale strato sottile di smalto, evitando uno spessore eccessivo, che prolungherebbe i tempi di asciugatura e aumenterebbe il rischio di eventuali sbavature. L'applicazione dovrebbe iniziare dal centro dell'unghia, spingendo poi il pennellino verso l'esterno al fine di assicurare una distribuzione omogenea dello smalto. Meglio, insomma, piccoli tocchi sottili, anziché strati troppo spessi. È essenziale, inoltre, assicurarsi che ciascuno strato sia completamente asciutto prima di procedere con l'applicazione di uno successivo. È opportuno attendere che ogni strato si asciughi completamente prima di procedere al successivo. Eventuali errori commessi durante l'applicazione del prodotto possono essere corretti utilizzando un bastoncino di cotone imbevuto di solvente per unghie. Questa operazione dovrebbe essere eseguita mentre lo smalto è ancora fresco per evitare danni agli strati sottostanti. Per prolungare la durata dello smalto e dare un aspetto lucido e ben rifinito alla manicure, alla fine si può applicare uno strato di top coat.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui