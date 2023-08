La cheratina, un toccasana per i capelli in estate

I trattamenti alla cheratina per capelli sono particolarmente indicati per ristrutturare le chiome dal momento che sono realizzati con l’omonima proteina che costituisce gran parte dei capelli stessi, ma anche delle unghie e della pelle. Durante l’estate, in particolare, i capelli possono essere esposti a diversi fattori stressanti come il sole, il cloro delle piscine, la salsedine del mare e l’umidità. Naturalmente prodotti di questo tipo vanno utilizzati con cura e nel modo giusto. Sarebbe opportuno consultare un esperto o il proprio parrucchiere di fiducia.

Protezione solare

La cheratina consente di proteggere i capelli dai danni causati dai raggi UV del sole. I raggi solari, infatti, possono danneggiare la loro struttura, rendendola opaca, secca e fragile. Questa componente proteica, presente in vari trattamenti e servizi professionali specifici, aiuta a formare una barriera protettiva attorno al capello, riducendo l'assorbimento dei raggi UV e prevenendo così i danni.

Protezione termica

Alcuni trattamenti a base di cheratina contengono ingredienti che offrono una leggera protezione termica, aiutando a proteggere i capelli dai danni causati dall'utilizzo di phon, piastre e altri dispositivi per lo styling.

Idratazione

La cheratina è una proteina idrofila, il che significa che ha la capacità di trattenere l’umidità all'interno del capello. Questo è particolarmente importante durante la bella stagione, quando il caldo e l'esposizione ai raggi solari possono causare disidratazione. Utilizzando prodotti di qualità a base di cheratina, invece, il capello viene mantenuto correttamente idratato e risulta al tatto morbido e setoso.

Riparazione

L'uso di trattamenti con la cheratina contrasta l’effetto di agenti esterni come il cloro delle piscine o la salsedine del mare dal momento che rinforza la struttura del capello, ripara le cuticole danneggiate e migliora l'aspetto complessivo della chioma.

Anti-crespo

Il crespo nei capelli può essere il risultato di una serie di fattori, tra cui cuticole aperte, chiome danneggiate, bassa umidità nell’ambiente come avviene tipicamente nei mesi estivi. La cheratina interviene aiutando a creare una sorta di barriera protettiva che trattiene l'umidità all'interno del capello e migliorandone la texture. Le ciocche bene idratate sono meno inclini a gonfiarsi e ad arruffarsi e aggrovigliarsi.

Resistenza

Anche durante l'estate, potresti sentire l’esigenza di cambiare il colore o la struttura dei tuoi capelli. In questi casi, la cheratina può aiutare a rendere i capelli più resistenti ai trattamenti chimici, riducendo i danni e prevenendo la rottura.

Durata

Il risultato dopo impacchi e servizi di hair styling specifici a base di cheratina possono durare per diverse settimane, a seconda del tipo di trattamento scelto e delle caratteristiche della propria capigliatura. A fare la differenza è pure il modo in cui ci si prende cura a 360 gradi della propria chioma anche successivamente. Ricorda, inoltre, che un taglio regolare, realizzato da un professionista esperto e qualificato, aiuta a potenziare i benefici della cheratina.