Chemisier in autunno, consigli per indossarlo al meglio

Lo chemisier, ovvero il classico camicione ampio e largo, comodo, fresco e leggero, è di solito associato all’estate e viene usato prevalentemente come copricostume. Con i giusti accorgimenti, comunque, questo capo può essere adattato anche all’autunno. Basta scegliere tessuti più pesanti, come flanella o lana leggera al posto di cotone e seta, e abbinarlo ad altri pezzi tipici degli outfit di questa stagione.

Abbinamenti

Per indossare lo chemisier in autunno, puoi seguire alcune tendenze e suggerimenti di stile:

- Si può abbinare, per esempio, a maglie leggere o a lupetti e dolcevita per mantenere il calore durante le giornate più fresche. Basta lasciare aperti alcuni bottoni o aggiungere una cintura per definire meglio la silhouette. - Lo chemisier può essere indossato come un abito midi, abbinandolo a stivali alti fino al ginocchio. È un look è elegante e adatto anche alle giornate o serate più fresche. In questo caso, per un tocco di calore extra, si può aggiungere un cardigan o una giacca. - Giacca di Pelle: Per un tocco di eleganza e un look più rock, abbina lo chemisier con una giacca di pelle. Questa combinazione crea un contrasto interessante tra l'elemento femminile dello chemisier e il lato più audace della giacca di pelle. - Se non si può fare a meno dei jeans, un abbinamento classico con lo chemisier è quello che accosta il camicione dal taglio maschile ai modelli a zampa di elefante, con stivali alti o ankle boots. In vita può stare bene una cintura. - Se si desidera un look più casual, si possono mettere sotto di esso collant, leggings o pantaloni skinny, completando l’outfit con stivaletti o mocassini. - Per stare più comode, a seconda dei modelli e del proprio fisico, oltre che in base alle temperature, si possono indossare anche pantaloni palazzo o culottes. - Si può anche sovrapporre allo chemisier un trench, un cappotto lungo o una giacca invernale realizzati in lana o tweed.

Accessori e colori

Il look, poi, può essere completato con accessori autunnali come sciarpe oversize, cappelli a tesa larga o guanti eleganti. Rispetto alle borse da usare a corredo, si può optare per uno zaino in pelle, una borsa a tracolla o crossbody, una borsa a mano strutturata, una borsa in tessuto pesante, tartan, pois o pied-de-poule, o ancora borse a secchiello e con dettagli come borchie e catene se si vuole dare una nota grintosa al look. Per quel che riguarda i colori dello chemisier in autunno, con le tonalità tipiche di questo periodo non si sbaglia: beige, marrone, ruggine, verde oliva, bordeaux, burgundy o grigio. Meglio evitare, invece, le tonalità più primaverili ed estive, accese e fluo.

Scarpe

Riepilogando le calzature che possono essere abbinate allo chemisier in autunno, come anticipato, stivali alti o ankle boots, mocassini o stringate, ballerine, sneakers eleganti o slip-on a seconda delle preferenze e dei contesti.

Storia

Il termine chemisier deriva da chemise, che in francese significa camicia da uomo. Questo capo di abbigliamento ha avuto origine nel XIX secolo. Inizialmente ispirato alla camicia maschile, come suggerisce il nome, lo chemisier ha subito trasformazioni nel corso del tempo, diventando sempre più popolare nel guardaroba femminile durante l'epoca vittoriana e la Belle Époque. Negli anni successivi, ha continuato a evolversi riflettendo le tendenze della moda, come durante gli anni ’20 e ’30, con le tendenze flapper e Charleston, e negli anni ’70 e ’80, con modelli ispirati a uno stile ribelle, grintoso e audace. Oggi lo chemisier è diventato un capo classico che ha vissuto una rinascita nella moda contemporanea, adattandosi alle esigenze e alle tendenze attuali. Da qualche anno, come detto, il suo utilizzo non si limita alla stagione più calda, ma viene riadattato in modo creativo anche nel guardaroba autunnale.