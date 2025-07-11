Chef on the Road. Street food d’autore sotto le due Torri

Street food d’autore da Benso. Nato dalla visione della famiglia Morabito – i fratelli Luigi, Iside e Francesco – il ristorante si trova nel cuore di Bologna, negli spazi che un tempo ospitavano uno storico locale amato per la cucina di pesce. Oggi, sotto la guida dello chef Corrado Parisi (nella foto), Benso propone una cucina contemporanea d’impronta mediterranea, elegante ma accessibile, con un’attenzione particolare alla leggerezza, alla qualità delle materie prime e al rispetto della stagionalità.

Parisi, siciliano d’origine e pasticcere di formazione, ha costruito un’identità gastronomica personale, capace di unire tecnica e gusto, estetica e sostanza. Il suo menu si muove tra crudi di mare, primi piatti creativi e una pasticceria di alto livello. Ma la vera novità dell’estate è il ciclo di appuntamenti “Chef on the Road”, che prenderà il via il 24 luglio.

Ogni giovedì, Benso si trasformerà in un laboratorio di street food d’autore, con ricette iconiche della tradizione italiana rivisitate in chiave contemporanea. Dal supplì romano al pane panelle siciliano, dalla focaccia genovese ai tortellini fritti, ogni piatto sarà pensato per essere consumato con le mani, in un contesto conviviale e informale, ma con il rigore tecnico e la cura che contraddistinguono il lavoro di Parisi. Non mancheranno contaminazioni e tocchi creativi: bao al vapore con pulled pork, fritti senza spine, stecchi alla petroniana.

L’idea è chiara: portare nel piatto la cultura gastronomica popolare italiana, ma alleggerita e rielaborata, per renderla protagonista di un’esperienza inedita. Un modo per avvicinare pubblici diversi, e raccontare – anche attraverso il cibo da strada – una cucina che non ha paura di evolversi, senza perdere memoria.

lo.del