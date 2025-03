L’ultimo giorno di patriarcato: Checco Zalone torna in video con Vanessa Scalera

Roma, 8 marzo 2025 – “E va bene amore mio, la lasagna la fazzu io”. Il patriarcato è stato appena abolito per legge nell’immaginario paese di San Masculo, nel profondo Sud. E Checco Zalone, padre padrone fino al giorno prima si trasforma il perfetto sguattero. Luca Pasquale Medici, in arte Zalone, ricompare in un video al fianco della superlativa collega Vanessa Scalera, pugliese come lui, moglie succube prima, poi improvvisamente donna emancipata. Mentre lei si dedica a tennis, aperitivi e toyboy, Checco fa il bucato e cucina con scarsi risultati.

Un frame del video di Checco Zalone con Vanessa Scalera