Checco Zalone licenzia l’ex moglie. Per lei 30mila euro di indennità. Il ruolo della mamma del comico

Roma, 30 ottobre 2024 – Addio all’amore e addio al lavoro. Checco Zalone ha infatti licenziato in tronco l’ex compagna, Mariangela Eboli, dopo la separazione sentimentale avvenuta qualche mese fa.

Nonostante la fine del rapporto con la mamma delle due figlie, Eboli era ancora l’amministratrice unica della società Mlz, l'impresa che si occupa di organizzare gli spettacoli di Zalone.

Secondo quanto riporta Open, ora Zalone avrebbe votato per il licenziamento durante un’assemblea, supportato anche dalla mamma Antonietta Capobianco, che detiene il 5% della Mlz, mentre il restante 95% è in mano al protagonista di ‘Quo vado?’.

Per l’ex compagna di vita di Zalone appena 30mila euro di indennità per il mancato preavviso.

Il verbale della società indica che "risulta assente l’amministratore unico signora Eboli Mariangela”. La delibera messa ai voti che ottiene il voto favorevole sia del comico pugliese che di sua mamma decide “di revocare con effetto immediato l’amministratore unico Sig.ra Eboli Mariangela e di corrispondere, a titolo di indennità per mancato preavviso, il compenso mensile di 5mila euro netti per sei mensilità”.

Era stato Dagospia poco prima dell’inizio dell'estate a rivelare la rottura sentimentale tra Zalone e Mariangela Eboli, insieme dal 2005 quando i due si sono conosciuti mentre l’ex moglie “cantava in una pizzeria”, come raccontato dal comico in alcune interviste. Dall’unione sono nate due figlie, Greta e Gaia, ma la coppia ha sempre mantenuto riservata la propria vita privata.

Mariangela Eboli è apparsa solo una volta in un cammeo in uno dei film di Zalone, ‘Che bella giornata’. Ora il triste epilogo di un amore.