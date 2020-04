Roma, 30 aprile 2020 - "Una canzone per voi, due note in allegria. Mai come in questo periodo bisogna evitare di dire mai come in questo periodo". Lo ha scritto stamattina Checco Zalone sui suoi profili social, dove ha pubblicato la sua nuova canzone dal titolo "L'immunità di gregge". Nel video, in cui compare Virginia Raffaele, Zalone rende omaggio a modo suo al conterraneo re della melodia italiana, Domenico Modugno: tra i versi pronti a diventare un tormentone "da allora aspetto invano in questa stanza / due cose stringo in mano / una è la speranza" e "la quarantena sai è come il Veneto / spegne i focolai piccoli / ma può accenderne di grandi". Immediato il commento entusiasta di Fiorello che ha condiviso i video coi suoi followers: "Come al solito: capolavoro".

