Che nostalgia dei talent scout

di

Pupo

Ai miei tempi ogni casa discografica e ogni canale televisivo avevano un ufficio che si dedicava solo e incessantemente alla ricerca di nuovi talenti. Era un’attività di primaria importanza.

Sono stati i grandi talent scout del passato a scoprire i grandi personaggi che hanno creato il mondo dello spettacolo nostrano. Quando un direttore artistico credeva in qualcuno ci investiva tempo e denaro. Senza questa pratica non sarebbero esistiti i grandi cantautori, i grandi attori e nemmeno alcuni dei più iconici personaggi della televisione. Oggi non è più così. Non c’è più tempo e denaro da perdere. O funzioni subito o cambi mestiere.

È l’era della velocità, del mordi e fuggi e, purtroppo, della mediocrità. È impossibile oramai tornare indietro e, anche in questo caso, isocial, hanno fatto il loro sporco lavoro.