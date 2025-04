Che musica ragazzi!. Un mese di concerti tra novità e amarcord

di Maurizio Costanzo

Un inizio di primavera spettacolare, con concerti e show imperdibili. Si parte oggi a Spoleto con ‘Alla ricerca dell’Uomo Ragno’ al teatro Nuovo Gian Carlo Menotti (ore 21). Protagonista di questo spettacolo musicale è Mauro Repetto, che raccoglie molti dei brani e dei videoclip di grande successo degli 883.

La scena, disegnata da Morris Dovès, si compone di tre grandi cornici prospettiche all’interno delle quali sono proiettati i personaggi coi quali Mauro interagisce in diretta. Gli schermi all’interno delle cornici si animano e danno vita, come per magia, ai personaggi reali, e con l’uso dell’intelligenza artificiale Repetto parla con sé stesso all’età di 20 anni, con il suo amico Pezzali di oggi e di molti anni prima. Lo spettacolo il 30 aprile sarà al Teatro Civico della Spezia alle ore 21.

Domani Pupo sarà al teatro Moderno di Grosseto (ore 21) con ‘Su di noi… la nostra storia’, un tuffo nel mare dei suoi successi che è anche il racconto umano e artistico ricco di emozioni della vita dell’artista.

Il 13 aprile Massimo Ranieri sarà al Teatro Morlacchi di Perugia (ore 21) con ‘Tutti i sogni ancora in volo’, un viaggio tra canto, recitazione e danza. Un live show che è molto più di un semplice concerto, è un’occasione per rivivere le emozioni suscitate dai suoi brani che hanno segnato un’epoca e intere generazioni.

Il 16 aprile Lucio Corsi sarà in concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze (ore 21) col suo ‘Club Tour 2025’. ‘L’ultima notte rosa - The Final Tour’, la tournée di Umberto Tozzi con la quale il cantautore ha deciso di toccare tre continenti per celebrare il suo addio alla scena live, fa tappa il 28 aprile (ore 20.45) a Firenze. L’artista, che ha legato il suo nome a hit planetarie come ’Ti amo’ e ’Gloria’, sarà al Teatro Verdi. Dal 24 al 27 aprile al Teatro della Pergola di Firenze, Valter Malosti dirige Manuel Agnelli e Casadilego in ‘Lazarus’, musical ideato e voluto da David Bowie, che scrisse poco prima della sua scomparsa insieme al drammaturgo irlandese Enda Walsh.

Il 3 maggio (ore 20.45) al Teatro Verdi di Firenze fa tappa l’emozionante tour di Fiorella Sinfonica-Live con orchestra. Accompagnata dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal maestro Rocco De Bernardis, in questo concerto Fiorella Mannoia ripercorre in scaletta i grandi successi del suo repertorio declinati con nuove sfumature, ma nella set list non mancano anche brani più recenti come ’Disobbedire’.

Le canzoni degli Abba sono ormai considerate un vero e proprio ‘cult’, anche grazie al musical teatrale ’Mamma mia!’, e stasera (alle ore 21) gli Abba Dream saranno a Cascina sul palcoscenico della Città del Teatro, e il 2 maggio alla stessa ora a Montecatini Terme in concerto al Teatro Verdi.

Il 17 e 18 aprile (ore 21) Claudio Baglioni sarà protagonista a Prato al Politeama col suo ‘Piano di volo solo Tris’.