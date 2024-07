Charme Calzedonia Mare. Effetto metal e strass a tono. I bikini più trendy dell’estate

Effetto metallizzato, finish shiny e applicazioni di strass definiscono il trend bikini più desiderato dell’estate. Sono infatti i set due pezzi luminosi e brillanti ad essere protagonisti indiscussi della stagione mare, come testimonia la top model, imprenditrice e influencer di fama mondiale, Kendall Jenner, che veste Calzedonia Mare. Grazie al suo stile unico Kendall è diventata negli anni una figura centrale del fashion system, come personalità di spicco tra le più influenti nel panorama della moda contemporanea. I suoi total look dettano le tendenze di ogni stagione e diventano il must to have per le fashion victim a livello globale.

I bikini indossati da Kendall in questa stagione mare sono la tendenza per l’estate 2024. Partendo dal modello iconico, triangolo e slip con laccetti, fino alla scelta di colori e tessuti: dai toni di spicco come il verde lime ludico effetto seta, al profondo bordeaux con preziosi strass ton sur ton, fino alla nuance marrone must-have della stagione, riproposta in una versione iridescente.