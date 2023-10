Charlène di Monaco torna bionda e smentisce le voci di divorzio

La principessa Charlène di Monaco ci ha abituato a diversi colpi di testa, in senso letterale e figurato. È passata dal caschetto bon ton al taglio rasato e punk e ha anche cambiato spesso colore. In primavera aveva scurito i capelli, ma di recente sembra tornata al consueto biondo. Tuttavia non è stato l’unico particolare che ha fatto in modo che si tornasse a parlare di lei. I rapporti tra la Wittstock e il marito, Alberto II di Monaco, sono sempre controversi e le voci di divorzio, che si rincorrono da tempo, continuano periodicamente a circolare. Charlène è stata da poco in Sudafrica, un Paese a cui è molto legata perché è lì che è cresciuta. Al suo fianco, però, non c’era il consorte, il che ha alimentato nuovi pettegolezzi. La principessa, questa volta, non è stata in silenzio e ha rilasciato un’intervista alla testata locale ‘News24’.

Le dichiarazioni

Charlène ha smentito coloro che parlano di crisi nera tra lei e il marito e di un’unione coniugale di facciata. “Va tutto bene nel nostro matrimonio”. Ha aggiunto la principessa: “Queste voci di divorzio sono stancanti e non riesco a capire da dove provengano. Alcuni media o persone sembrano volerci vedere separati”. Inoltre l’ex campionessa di nuovo ha lanciato qualche stoccata ai media, che spesso la dipingono in modo negativo, insistendo sull’immagine della principessa triste e scontrosa: “Se ci sono mille foto che mi ritraggono in un evento, i giornali scelgono sempre quella in cui sembro triste o sto guardando in basso. E poi scrivono che sembro infelice”. Secondo i detrattori e le malelingue, inoltre, spesso durante gli eventi mondani al principato la moglie di Alberto sfoggia sorrisi tirati, solo per mantenere le apparenze e rispettare dei particolari accordi che avrebbe preso dietro le quinte con il consorte e la famiglia reale monegasca. Charlène, cioè, presenzierebbe solo per questioni istituzionali, ma lei e il marito, sempre secondo chi critica le loro nozze, farebbero da tempo vite separate.

I commenti di Alberto

Anche Alberto II, poco tempo fa, è intervenuto ha dichiarato: “I rumors che vogliono Charlène lontana da me sono falsi e mi feriscono”. E di recente ha commentato: “Charlene è sempre al mio fianco e mi sostiene nella guida del principato. Siamo una coppia che lavora e a volte questo ci permette di vederci solo alla fine di una lunga giornata piena di impegni”. I due sono sposati dal 1° luglio del 2011 e hanno due figli, i gemelli Jacques, principe ereditario, e Gabriella, nati nel dicembre del 2014.

L’antefatto

Ad alimentare varie speculazioni sono stati anche i numerosi problemi di salute di Charlène che la principessa ha affrontato negli ultimi anni. All’inizio del 2021 la Wittstock era andata in Sudafrica per prendere parte a una campagna anti-bracconaggio a tutela dei rinoceronti, una tematica che le sta molto a cuore. Tuttavia la principessa è stata male a partire da un’infezione alle orecchie che poi ha causato diverse complicazioni, tanto che Charlène ha dovuto subire vari interventi. È tornata nel principato otto mesi dopo, nell’autunno del 2021. In seguito il periodo di recupero è stato lungo e in salita e anche al principato Charlène si vedeva poco. C’era chi sostenesse che in realtà lei viveva in Svizzera – dove è stata ricoverata per un periodo, alla fine del 2021 – e che tornasse a Monaco solo per impegni legati alla monarchia.