Champagne. Experience sbarca a Bologna

Grandi novità accompagnano l’VIII edizione di ’Champagne Experience’, manifestazione di riferimento in Italia dedicata allo Champagne, organizzata da Excellence SIDI (Società Italiana Distributori e Importatori), composta da ventuno tra i maggiori importatori e distributori italiani di vini e distillati di alta qualità. Prima news, la location.

Dopo sette anni a Modena, l’evento arriva a Bologna, domenica e lunedì, presso il padiglione 15 di BolognaFiere. "Il passaggio da Modena a Bologna – sottolinea Luca Cuzziol, presidente di Excellence SIDI – rappresenta un’evoluzione naturale per un evento in costante crescita, sempre più centrale per il settore Ho.Re.Ca.. La nuova sede, facilmente raggiungibile e ben strutturata, ci permette di offrire un’esperienza ancora più funzionale e accogliente".

Appuntamento unico nel panorama italiano ed europeo, l’edizione 2025 di Champagne Experience – che in prevendita ha registrato un incremento del 20% nelle vendite di biglietti rispetto all’anno precedente – non solo affascinerà il pubblico dei wine lovers ma avrà un’attenzione ancora maggiore al mondo Ho.Re.Ca. con un’offerta ad hoc, pensata per la ristorazione, l’hotellerie e il catering di alto livello.

Presenti a Bologna, 145 realtà produttive tra storiche Maison e piccoli vigneron, per un totale di oltre 700 etichette in degustazione, da scoprire (sorseggiandole nel calice ufficiale di Champagne Experience, appositamente serigrafato e novità di quest’anno), presso i banchi d’assaggio, suddivisi in base all’area geografica, corrispondente alle diverse zone di produzione dello Champagne - Montagne de Reims, Vallée de la Marne, Côte des Blancs, Côte des Bar - e nell’area dedicata alle maison classiche. Davvero ricco il programma della manifestazione. "Grande attesa per le masterclass – dichiara Cuzziol – momento formativo di punta dell’evento".

Curate da professionisti del settore – il sommelier Luca Boccoli, divulgatore, formatore e selezionatore di vini, e Alberto Lupetti, giornalista professionista e tra i massimi esperti di Champagne – permetteranno di approfondire le peculiarità del terroir champenois.

Quasi esauriti i posti disponibili, a conferma del grande interesse verso contenuti di qualità e relatori di alto livello. Domenica, appuntamento alle 12.30, con ’Oltre i colori, Champagne al buio’, già sold out, e alle 14, con ’I grandi formati’. Lunedì 6 alle 12.30, con ’Spécial Club: è veramente speciale?’, e alle 14, con ’Dal Bianco al Rosa’. Accanto alle masterclass, da non perdere le sponsor class, organizzate dai partner di Champagne Experience (Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, Consorzio Tutela Lambrusco e Champagne de Vignerons), dedicate non solo allo Champagne, ma anche a prodotti d’eccellenza del territorio emiliano. È possibile acquistare i biglietti per l’ingresso a Champagne Experience e quelli per l’accesso alle masterclass, solo ed esclusivamente sul sito ufficiale della manifestazione www.champagneexperience.it