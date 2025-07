Cervia, la spiaggia dei libri. Festival al via con Mannoni

CERVIA (Ravenna)Svelato il programma completo della 33ª edizione di “Cervia, la spiaggia ama il libro“ (dal 9 luglio al 15 agosto, con anteprima sabato 5 luglio).

Trenta incontri, anteprima nazionale della mostra dei Musei San Domenico di Forlì, serata benefica insieme a Gene Gnocchi, premio “Talenti“, visite guidate per tutti e sbarco degli autori di Ferragosto, per la prima volta, al tramonto sotto la Torre San Michele di Cervia. Tra gli ospiti di questa edizione: Maurizio Mannoni, Marino Bartoletti, Agnese Pini, Cardinale Matteo Maria Zuppi, Michele De Pascale, Massimo Giannini e Enrico Galiano.

La grande anteprima è in programma sabato alle 21.15 sotto la Torre San Michele insieme al giornalista Maurizio Mannoni che, intervistato dalla giornalista Ilaria Bedeschi, presenterà il suo libro Quella notte a Saxa Rubra. Grande inaugurazione mercoledì 9 luglio alle 21.15 in Piazza Garibaldi di Cervia insieme a Marino Bartoletti che, intervistato dal giornalista Beppe Boni, presenterà il suo libro Il Festival degli Dei.

Confermate anche l’anteprima 2026 della Mostra ai Musei San Domenico in programma mercoledì 13 agosto presso il Mare Pineta Resort e la serata benefica a favore dell’ASSI.SM odv in calendario il 22 luglio sempre presso il Mare Pineta Resort di Milano Marittima. Grande attesa per il cardinale Matteo Maria Zuppi per serata del 17 luglio in piazza Garibaldi, quando il cardinale sarà in dialogo con Agnese Pini, direttrice di Qn, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno, Luce!, che presenterà il suo libro La verità è un fuoco.

Nuovi nomi annunciati ieri: Michele De Pascale e Massimo Giannini il 25 luglio, per una serata sotto la Torre San Michele alle 21.15 e il noto scrittore Enrico Galiano che presenterà il suo romanzo Quel posto che chiami casa sabato 19 luglio alle 21 presso il Beach Club Mare Pineta Resort - Milano Marittima.

Arriva anche la prima edizione del premio “Talenti“ che venerdì 18 luglio alle 21.15 presso il Palace Hotel di Milano Marittima sarà consegnato all’imprenditrice Paola Batani. La serata sarà condotta da Beppe Boni. Fino a settembre sono in programma visite guidate: “Trekking urbano letterario“, le visite ai “Villini liberty di Milano Marittima“, “Cervia panoramica al tramonto“, “Le architetture del sale“, “Storie in giardino“, “Cervia segreta“, “Passeggiate meditative in pineta“ e incontri per i più piccoli.

i. b.