Il cervello allerta il sistema immunitario anche solo vedendo un malato

Milano, 22 agosto 2025 – Al cervello bastano pochi istanti: riconosciamo un volto malato, magari virtuale o in una foto, e il nostro corpo si prepara a difendersi. La mente avvia un processo automatico che non è solo empatia, ma coinvolge vere e proprie cellule immunitarie.

Si tratta di un meccanismo primordiale che unisce cervello e sistema immunitario: una rete di difesa capace di allertare l’organismo prima ancora di un reale contagio, e che in prospettiva potrebbe avere un ruolo prezioso per la medicina del futuro.

Il cervello anticipa il contagio

Una recente ricerca pubblicata su Nature Neuroscience ha condiviso i risultati di uno studio in cui sono stati coinvolti soggetti immersi nella realtà virtuale, i quali hanno visto volti con eruzioni cutanee o immagini di persone con la tosse.

In risposta, il sistema immunitario si è attivato, aumentando il numero e l’attività delle cellule linfatiche, i primi difensori dell’organismo contro le infezioni. Il cervello invia un segnale di allerta simile a quello che avverrebbe di fronte a un reale contagio.

Una difesa preventiva automatica

La reazione è parte del cosiddetto behavioral immune system, un insieme di meccanismi evolutivi che ci spingono a riconoscere il pericolo (anche solo visivamente) e a reagire prima che il contagio si verifichi.

Studi precedenti hanno già mostrato che indizi visivi di malattia, come segni sul volto, possono farsi sentire sul sistema immunitario fisico, aumentando biomarcatori infiammatori anche in assenza di un’infezione attiva.

In uno studio del 2010 condotto in Canada da Mark Schaller e colleghi, a un gruppo di volontari furono mostrate immagini di persone con sintomi di malattia. Dopo l’esposizione, nel loro sangue si osservava un aumento temporaneo di citochine pro-infiammatorie, pur non essendoci stata alcuna infezione.

Il significato evolutivo

Michael Irwin, psichiatra e scienziato cognitivo dell’UCLA, definisce il fenomeno “unico nel mostrare che l’atto di riconoscere visivamente una persona malata può far preparare il sistema immunitario”.

Le prime risposte immunitarie si attivano già nel giro di un paio d’ore. Questo naturalmente non significa che diventiamo immuni solo guardando qualcuno, tuttavia suggerisce che il corpo predispone le sue difese, pronto a reagire se necessario.

La fusione tra processi sensoriali, emozionali e immunitari rientra nel campo della psiconeuroimmunologia, che studia le interazioni tra cervello, sistema nervoso e difese corporee. Dal punto di vista evolutivo, il meccanismo possiede una funzione preziosa. È un sistema protettivo ancestrale che dimostra quanto cervello e sistema immunitario siano strettamente collegati.

Implicazioni per il futuro della medicina

Vediamo un volto malato e il corpo inizia a difendersi: il fenomeno apre nuovi orizzonti per la medicina comportamentale. In futuro potrebbe profilarsi la possibilità di interventi che tengano conto anche della psicologia e di una cura empatica come supporti per la salute.

Si tratta di scenari ancora lontani, eppure la reattività visiva a segnali di malattia potrebbe avere ricadute anche su come gestiamo ansia e le percezioni in ambienti sanitari, oltre alla possibilità di sviluppare un tipo di medicina e di cure differenti.