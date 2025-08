Così il nostro cervello emette luce, ecco perché

Potrebbe sembrare fantascienza, ma è realtà scientifica: il cervello umano emette una debolissima luce. Invisibile a occhio nudo, questa radiazione è stata osservata per la prima volta direttamente dall’esterno del cranio grazie a un recente studio, aprendo nuove ipotesi sul funzionamento della mente.

Luce dal cervello: sono i fotoni ultradeboli

Come riportato da ‘ZME Science’, un gruppo di ricercatori guidati dalla biofisica Nirosha Murugan della Wilfrid Laurier University ha confermato l’emissione di cosiddetti fotoni ultradeboli (UPEs) dalla testa umana. “La scoperta fondamentale è che questi fotoni escono realmente dal cervello — è un dato oggettivo, non casuale né anomalo”, ha spiegato Murugan. Questi bagliori, generati dal metabolismo cellulare, non hanno nulla a che vedere con la bioluminescenza, come quella delle lucciole tanto per intenderci, né con il calore corporeo. Sono emissioni spontanee di luce prodotte durante processi biochimici. E sebbene siano milioni di volte più deboli di quanto possa percepire l’occhio umano, avvengono costantemente nei tessuti viventi.

Che cosa è la fotoencefalografia

L’ipotesi più affascinante? Questa luce cerebrale potrebbe riflettere lo stato fisiologico o mentale dell’individuo, diventando una sorta di nuovo segnale biologico. I ricercatori parlano già di fotoencefalografia, una tecnica che in futuro potrebbe permettere di interpretare stati mentali attraverso la luce emessa dal cervello.

Le teorie del passato

L’idea non è nuova. Già negli anni ’20, lo scienziato russo Alexander Gurwitsch ipotizzava che le cellule emettessero raggi capaci di influenzare il comportamento di tessuti vicini. Negli anni ’70 e ’80, il fisico tedesco Fritz-Albert Popp coniò il termine ‘biofotoni’, suggerendo che queste emissioni potessero avere un ruolo nella comunicazione cellulare. Fatto sta che oggi, grazie a nuove tecnologie di rilevamento, gli scienziati sono finalmente in grado di misurare questi segnali luminosi direttamente dal cranio umano. Anche se la funzione precisa dei fotoni cerebrali resta ancora da chiarire, la loro esistenza apre una prospettiva del tutto nuova: il cervello, oltre a pensare, potrebbe davvero… brillare.