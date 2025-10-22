Scoperto nel cervello il circuito che aiuta a superare l’ansia: ecco come funziona

Roma, 22 ottobre 2025 – Un piccolo, ‘grande’ circuito nervoso situato nell’ipotalamo potrebbe essere la chiave per comprendere come il cervello riesca a tenere sotto controllo l’ansia, permettendo agli animali (e potenzialmente anche all’uomo) di compiere azioni vitali come nutrirsi, riposare o esplorare l’ambiente anche in situazioni percepite come minacciose. Siamo di fronte ad una straordinaria scoperta che potrebbe essere decisiva contro anoressia, bulimia e altri disturbi nervosi. Cosa sappiamo.

La ricerca dei neuroscienziati tedeschi

A identificare questo circuito è stato un gruppo di neuroscienziati dell’Università di Colonia, in Germania, che ha pubblicato i risultati della ricerca sulla rivista ‘Nature Neuroscience’. Lo studio, condotto su modelli murini, potrebbe avere importanti implicazioni per il trattamento di disturbi come anoressia e bulimia nervose, condizioni in cui l’ansia altera profondamente il rapporto con il cibo e con il corpo. Gli scienziati, coordinati da Tatiana Korotkova, hanno utilizzato sofisticati mini-microscopi per monitorare l’attività dei neuroni in tempo reale, osservando i topi mentre affrontavano ambienti nuovi o potenzialmente stressanti. È così emerso che un gruppo di cellule nella porzione laterale dell’ipotalamo si attiva ogni volta che l’animale riesce a superare la paura e a comportarsi in modo esplorativo o orientato al cibo. Questo circuito risponde a un segnale ben preciso: la leptina, ormone prodotto dal tessuto adiposo, già noto per il suo ruolo nella regolazione dell’appetito e del metabolismo energetico. In sostanza, quando l’attività dei neuroni sensibili alla leptina aumenta, i topi mostrano livelli di ansia più bassi e riducono comportamenti ripetitivi legati allo stress, come l’attività fisica compulsiva.

I meccanismi dell’ansia e i disturbi alimentari tra speranze e interrogativi

Secondo Korotkova, la scoperta rafforza il legame tra i meccanismi dell’ansia e i disturbi alimentari. Il prossimo passo sarà capire se modulare farmacologicamente questo circuito possa contribuire a sviluppare terapie più efficaci, in grado di ridurre l’angoscia che accompagna patologie come l’anoressia nervosa. Il punto è che, il fatto che questo circuito sia evolutivamente conservato nei mammiferi (dal topo fino all’uomo) apre la possibilità che il meccanismo abbia rilevanza clinica negli esseri umani. Già, perché siamo solo all’inizio e le domande aperte sono molte: ad esempio quanto e in che modo questo circuito opera nell’uomo, se è possibile modulare farmacologicamente i neuroni implicati, quali effetti collaterali potrebbero esserci, e se la modulazione sarà applicabile nei disturbi complessi come i disturbi alimentari o l’ansia cronica. Ma questa potrebbe dunque rivelarsi l’alba di una nuova via per indagare come il cervello bilancia paura e sopravvivenza e, soprattutto, per trasformare quella conoscenza in strumenti concreti di cura.