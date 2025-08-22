Certe notti nell’Oltrepò. Tra Pinot, Chardonnay cibo e musica dal vivo

Con il finire del mese d’agosto a Rovescala torna ’DiVinAgosto’, l’evento che celebra la cultura enogastronomica dell’Oltrepò Pavese, all’interno del progetto ’Le Colline del Vino’ promosso da Lombardia Style. La kermesse si svolgerà per una settimana da domenica 24 alla successiva del 31 agosto. In questo lasso di tempo ogni sera si potranno assaporare i piatti simbolo della tradizione locale, come i celebri ’Nos Tond’, il roast beef al Bonarda doc, la carne salada con soncino, il tomino alla piastra ovviamente accompagnati da una selezione di grandi vini dell’Oltrepò come Pinot nero, Riesling Renano, Croatina, Rosato, Chardonnay. Per assicurarsi un posto a tavola, occorre prenotare ai numeri: 320.2183156, 338.3073700 oppure 338.1920256.

Diverse le specialità offerte ogni sera sulle note di differenti band che propongono i più svariati generi. Domenica gli ’Asilo Republic’ propongono un tributo a Vasco Rossi con parmigiana di melanzane e Riesling. Lunedì 25 toccherà all’orchestra Gianni e alla liscio band con pesciolini, rane e Pinot Nero vinificato bianco. Martedì 26 sarà la volta di Dejà Vu con hamburger, pulled pork e Rosato. Mercoledì 27 sul palco salirà l’orchestra Giorgio Ikebana e in tavola ci saranno tortelli, porchetta e Croatina. Giovedì 28 protagonisti Rad1 e spiedone di suino e Bonarda. Venerdì 29 è previsto un tributo agli 883 con la Cisco band e fritto misto di mare e Pinot Nero spumante. Sabato 30 il tributo sarà a Ligabue con ’Tra Liga e realtà’ accompagnato da amatriciana e Pinot Nero. L’ultima sera, domenica 31, toccherà a Divind show con pinsa e Chardonnay.

Manuela Marziani