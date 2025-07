C’era una volta il meraviglioso DiCaprio. Leo in crisi tra baby fidanzate e ipocrisie

È arrivato il tempo di disinnamorarsi di Leonardo DiCaprio. Nessun millennial avrebbe mai pensato di veder arrivare questo momento, ma sembra quasi che la più grande star generazionale degli anni Novanta e Duemila sia rimasta bloccata nel suo divismo fuori tempo.

A 50 anni DiCaprio sta vivendo infatti momenti difficili, se si parla di relazione con il pubblico. Schivo e poco interessato a esporsi politicamente, evita con cura qualsiasi intervista singola, anche durante la promozione dei suoi film, sfuggendo a domande scomode o personali. Intanto, però, le sue relazioni con donne giovanissime suscitano battute facili (e meme) anche dentro la stessa Hollywood, danneggiandone lo status. Come direbbe la generazione Zeta – se non fosse interessata a tutt’altro tipo di star da idolatrare, come Pedro Pascal o Paul Mescal – DiCaprio ha "perso la sua aura". Non è stato in grado di far coincidere le sue azioni reali con l’immagine di sé che, negli anni, ha gelosamente costruito e custodito.

L’ultimo terreno di scontro con i fan, a fine giugno, è stata la sua partecipazione al discusso matrimonio veneziano di Jeff Bezos, fondatore e proprietario di Amazon, con Lauren Sánchez.

La big tech, infatti, è fra le aziende più inquinanti al mondo, nonostante l’impegno preso nel 2020 per ridurre il proprio impatto ambientale. Lo stesso fondo di dieci milioni di dollari per il clima, istituito cinque anni fa da Bezos, lo scorso gennaio ha interrotto i finanziamenti a una delle organizzazioni scientifiche più importanti per la certificazione climatica, la Science Based Targets initiative (che comprende anche esperti del Wwf, di cui DiCaprio è diretto finanziatore). Il motivo è di natura politica, ha affermato la testata The Guardian, ovvero per non scontentare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, da sempre avverso alle misure contro la crisi climatica. Bezos, d’altronde, aveva guadagnato un posto in prima fila al suo Inauguration Day, il giuramento di inizio mandato, proprio a gennaio.

Per un attivista come Leonardo DiCaprio, che si è espresso apertamente contro Trump già dal 2017, che nel 1998 ha dati vita alla Foundation che porta il suo nome e che si dedica alla tutela dell’ambiente e alla conservazione degli ecosistemi e che nel 2014 è stato nominato Messaggero di Pace delle Nazioni Unite per il cambiamento climatico, la vicinanza a Bezos risulta un’ipocrita una caduta di stile. È ciò che i follower su Instagram stanno cercando di comunicargli attraverso i commenti sotto ai post, o almeno quelli in cui la funzione non è stata disabilitata. Non è più possibile scrivere nulla, infatti, sotto le foto più recenti, come quella in cui, dopo Venezia, ha annunciato di aver acquistato un’intera isola in Cile per preservare il suo naturale ecosistema. Se messe a confronto con le fotografie del matrimonio, in cui DiCaprio fuggiva dai flash nascondendosi dietro un berretto scuro, è facile capire perché la nuova generazione di spettatori sia sempre meno interessata a lui come modello di riferimento.

Gesti plateali, come l’acquisto dell’isola di Guafo, entrano in contrasto con il poco che trapela della quotidianità del divo. Come è anche accaduto durante i grandi incendi di Los Angeles di inizio anno, quando l’attore si è messo in salvo volando verso il Messico su un jet privato, insieme all’attuale compagna Vittoria Ceretti. In seguito ha annunciato di aver donato un milione di dollari alle organizzazioni di soccorso della città, tuttavia è stato il viaggio stesso in jet ad aver incrinato la sua credibilità come paladino del clima.

È in questa atmosfera tesa che DiCaprio ha fatto il suo ritorno al cinema come produttore di documentari impegnati, come il film Yanuni di Richard Ladkani, sulla resistenza dell’Amazzonia brasiliana. Come attore, invece, in autunno sarà sul grande schermo per Paul Thomas Anderson nel film One Battle After Another. Ironia della sorte, interpreterà un militante rivoluzionario contro il potere statunitense, da un libero adattamento di Vineland di Thomas Pynchon. Quel "Viva la revolución" che DiCaprio urla alla fine del trailer, online ha già infiammato le aspettative sul film. Purché la rivoluzione non tocchi Bezos, ci sarebbe da aggiungere.