Cento è pura magia. Dove arte, spettacolo e musica si fondono

di Laura GuerraUn cielo che si veste di festa, una danza di coriandoli che dipinge l’aria di mille colori, mentre il battito vibrante del samba accende i cuori e scalda l’atmosfera. Cinque giganti di cartapesta, maestosi e carichi di storie, avanzano tra le strade, trasformando la città in un teatro a cielo aperto.

È Cento il Carnevale d’Europa – celebrato come uno dei grandi eventi dell’Emilia-Romagna e insignito del prestigioso riconoscimento del Ministero della Cultura – che prenderà il via dal 16 febbraio per cinque domeniche fino al 16 marzo. Giornata del gran finale con la proclamazione del carro vincitore, l’ironico testamento di Tasi e lo spettacolo piromusicale con incendio del Castello della Rocca.

Un Carnevale abbinato a un centinaio di eventi collaterali per tutti i gusti. "Siamo pronti per dare il via a queste cinque domeniche cariche di energia e di spettacolo di alto livello – dicono Ivano e Riccardo Manservisi, al timone della manifestazione dagli anni ‘90 portandola a livelli mondiali e al gemellaggio con il carnevale di Rio– come dice lo slogan di quest’anno, siamo pronti ad andare verso nuovi orizzonti. Dopo le due edizioni record del 2023 e 2024 siamo pronti al tris del successo con un’altra edizione straordinaria".

Cento si trasformerà in un universo pulsante di meraviglia, un palcoscenico vibrante dove arte, musica e spettacolo si fonderanno in un’unica, travolgente magia. Il cuore di piazza Guercino batterà al ritmo di spettacoli straordinari, motori rombanti e attrazioni mozzafiato, mentre il pomeriggio, dalle 14, vedrà la grande parata dei carri che facendosi largo tra le vie e i tetti, sfileranno maestosi tra la folla in festa.

Come un’onda di energia che travolge ogni angolo, arriveranno le stelle della musica: il 16 febbraio Dargen D’Amico incendierà il palco con la sua arte, mentre il 23 Mr Rain regalerà emozioni indimenticabili, facendo cantare e ballare il pubblico sotto un cielo che risuonerà di note e magia.

Sarà un Carnevale da vivere fino all’ultima scintilla di entusiasmo. Nel grande teatro del Cento Carnevale d’Europa, i carri allegorici sono i giganti di cartapesta pronti a raccontare il mondo con la voce dell’arte e della satira.

Oltre Piazza Guercino, ci sarà un punto spettacolo anche in Piazza Rocca, cin area food and beverage. Il costo del biglietto per assistere alle sfilate della domenica è di 18 euro, con diverse opzioni di sconto disponibili e per raggiungere Cento, ci sarà anche la possibilità di utilizzare navette da diverse stazioni di treni e bus.

Info su www.carnevalecento.com