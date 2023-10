"Cento Domeniche: Antonio Albanese, il tragico Antonio Riva"

Altro che Cetto La Qualunque, Antonio

Albanese è perfetto per i ruoli drammatici, perfetto per fare Antonio Riva il personaggio tragico protagonista di Cento domeniche, film (in sala dal 23 novembre) che firma lui stesso, passato ieri al Roma Film Fest. Il suo Antonio è un uomo buono, in pensione: ciò che è al centro di tutta la vita di questo operaio "piccolo-piccolo", che ricorda tanto il Sordi di Monicelli, è la sua unica e amatissima figlia, pronta per le nozze. Vorrebbe regalarle il più bel matrimonio possibile, ma in banca troverà una sorpresa che lo porterà alla tragedia.