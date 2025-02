Cene a lume di candela e dolci sorprese. San Valentino da sogno

di Chiara Giacobelli

Proposte per un San Valentino al top tra Emilia-Romagna e Marche. Il Grand Hotel Majestic ’già Baglioni’ di Bologna, unico 5 stelle lusso della città, torna a celebrare l’Amore con una cena a lume di candela dal fascino di altri tempi, allietata da un intrattenimento musicale dal vivo. La speciale promozione 3x2 (soggiorni 3 notti, ma ne paghi solo 2) prevede per San Valentino l’allestimento romantico in camera, un’atmosfera resa speciale da petali di rosa, una dolce sorpresa per gli ospiti e la Health & Wellness in Love: un’ora di ingresso riservato all’area benessere.

Un’esperienza multisensoriale è stata invece pensata da The Floor, il ristorante panoramico al sesto piano del cinque stelle ’The Promenade Luxury Wellness Hotel Riccione’: il locale si trasforma in un palcoscenico d’amore curato nei minimi dettagli per celebrare la passione. Durante la cena si esibirà Mark Lanzetta, frontman dei Relight Orchestra, con il suo violino elettronico; inoltre si potrà ammirare lo show cooking d’autore della brigata nell’ampia cucina a vista.

Nelle Marche ’Borgo Lanciano Resort & Spa’, a Castelraimondo nel Maceratese, una magica atmosfera di un romantico resort immerso nel verde della campagna marchigiana. Il pacchetto per il 14 febbraio racchiude pernottamento, colazione, accesso alla Kimben Spa, bottiglia di Prosecco in omaggio al Bistrot. Ricordiamo, infine, Gradara d’Amare, che ogni anno a San Valentino diventa il luogo dell’amore per eccellenza, con un ricco calendario di iniziative, concerti ed eventi, ristoranti, alberghi, visite guidate a tema anche notturne.