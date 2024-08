A cena con George Clooney, la star mette all’asta una serata intima per beneficenza: come partecipare e cosa non fare

Roma, 17 agosto 2024 – Metti una sera a cena con George Clooney. Un sogno? Non più. Almeno per chi è disposto a spendere alcune decine di migliaia di euro per sedere a tavola accanto alla star di Hollywood. L’affascinante protagonista di "Ocean's Eleven" ha messo all'asta una cena esclusiva a New York per due persone: il ricavato servirà a finanziare le attività della sua Clooney Foundation for Justice, che si occupa di giustizia per le violazioni dei diritti umani in tutto il mondo. La data è già fissata: il 24 settembre prossimo. Occhio all’agenda e mano al portafogli se si punta a essere presenti.

Come aggiudicarsi la cena

Ma aggiudicarsi la serata non sarà semplice dati i numerosi (o le numerose) contendenti. L'asta, gestita da Charitybuzz e intitolata "A Good Evening with George Clooney", è partita con un'offerta iniziale di 10.000 dollari ed è salita rapidamente a 36.000 dollari. L'obiettivo dell'organizzazione benefica è di raggiungere i 60.000 dollari entro la chiusura dell'asta, il 20 agosto. Il fortunato vincitore accompagnato al massimo da un'altra persona sarà invitato a un cocktail privato e a una cena con Clooney, che sarà affiancato da altre due dozzine di ospiti.

Evento benefico

Una serata intima che promette di essere memorabile, non solo per la compagnia del bel George, icona hollywoodiana da sempre nell’immaginario di moltissime fan, ma anche per la partecipazione alla causa umanitaria. I programmi della fondazione di Clooney, tra cui TrialWatch, Waging Justice for Women e The Docket, si concentrano sulla giustizia per le popolazioni vulnerabili.

Il programma

Il programma del 24 settembre per il fortunato vincitore inizierà alle ore 19, con un cocktail privato, la possibilità di scattare foto con la star e una cena intima seguita da una sessione di domande e risposte. Il vincitore e il suo ospite saranno poi invitati a rimanere per un cocktail post-cena al termine dell'evento.

Cosa non fare

Ma c’è il rischio di essere allontanati dalla cena se non si rispettano alcune semplici regole di comportamento. "Si prega di notare che si tratta di una serata intima organizzata da Charitybuzz – spiega un comunicato –. Non è un'occasione per fare networking, proposte commerciali o presentare sceneggiature. Qualsiasi deviazione da un comportamento rispettoso, ragionevole e corretto può comportare l'allontanamento del vincitore dell'asta e/o del suo ospite dalla cena".