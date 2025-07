Celso "l’eccelso": Vasco, Pausini, Baglioni piangono Valli

Da una esordiente Laura Pausini alla stretta collaborazione con Vasco Rossi, alla recente esperienza al Teatro Comunale di Bologna dove in marzo ha diretto l’orchestra nello spettacolo The Man I Love, omaggio alle più belle canzoni d’amore della storia, da lui riarrangiate per l’occasione e affidate alle voci di Simona Molinari, Ornella Vanoni e Malika Ayane. E poi Eros Ramazzotti, Gianni Morandi, Claudio Baglioni, Mina, una lista che rischia di non essere mai esaustiva quella delle personalità della musica italiana con le quali Celso Valli, compositore, arrangiatore, produttore, direttore d’orchestra bolognese scomparso nella notte tra domenica e lunedì, a 75 anni, ha collaborato. Una carriera iniziata nelle aule del Conservatorio di Bologna, insieme ad altri maestri come Mauro Malavasi e Fio Zanotti, e culminata nell’affermazione quale uno dei grandi innovatori del pop nazionale, grazie al suo sontuoso utilizzo di arrangiamenti che facevano diventare sinfonica la musica leggera.

Tanti i ricordi di colleghi e amici, a partire dall’annuncio della scomparsa dato da Ramazzotti. Vasco Rossi scrive "Viva Celso Valli. Con quella sua eleganza… Quella sua raffinatezza… e pur sanguigno! Un genio assoluto… Un grande amico di fiducia. È eccelso Celso…. Praticamente è stato il curatore degli arrangiamenti di tutte le mie ballate… Senza parole, Sally, Un senso, Se ti potessi dire, solo per citarne alcune… E ogni volta il risultato dei suoi arrangiamenti andava oltre le aspettative. Come è accaduto con l’album L’altra metà del cielo. Stavo assistendo intontito a guardare alla trasformazione delle mie canzoni in musica classica per lo spettacolo al Teatro alla Scala di Milano…. è stato straordinario. Grazie di tutto Celso". "Avete ascoltato tantissime mie canzoni arrangiate e suonate da lui – scrive Laura Pausini –, alcune diventate colonne sonore della vostra e della mia vita... La tua musica e il tuo ricordo resteranno per sempre con me". "Un grande musicista, uno straordinario arrangiatore, un vero artista, con cui ho avuto l’onore di collaborare. Sono molto addolorato, ci mancherai", sono le parole di Morandi; "Un gigante della musica. Un genio silenzioso", quelle di Gaetano Curreri, Roberto Drovandi e Andrea Fornili degli Stadio. "È stato, è e sarà sempre un onore grande e un privilegio speciale avere avuto la possibilità di aver partecipato con te a una partita avvincente e sublime. E alla fine, al di là di ogni pronostico, aver pure vinto", l’addio di Baglioni.

Pierfrancesco Pacoda