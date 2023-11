Celine Dion, prima uscita in pubblico dopo tre anni: come sta la cantante

Celine Dion torna a farsi vedere in pubblico. La cantante regina del pop canadese aveva annunciato tempo fa il ritiro, si spera temporaneo, dalle scene a causa della Sindrome della persona rigida di cui soffre da diverso tempo e che non sembra ad oggi avere una cura univoca. Per questo motivo Celine Dion si sta sottoponendo a trattamento di vario genere. Che sfociano anche in tentativi che per ora non hanno avuto grandi precedenti.

Dopo tre anni, la cantante canadese è tornata a farsi vedere in pubblico. "Io e i miei ragazzi ci siamo divertiti tantissimo a far visita ai Montreal Canadiens dopo la loro partita di hockey con i Vegas Golden Knights a Las Vegas lunedì sera. Hanno giocato molto bene, che partita! Grazie per averci incontrato dopo la partita, ragazzi! È stato memorabile per tutti noi. Buona stagione a tutti” ha scritto su Instagram a corredo della foto.

Come sta oggi Celine Dion? Sicuramente è apparsa meno sofferente rispetto a quello che sembrava alcuni mesi fa. Ad oggi la situazione non sembra essere particolarmente migliorata, me le terapie continuano. Qualche mese fa la sorella della cantante aveva espresso la propria preoccupazione per il fatto che non ci fossero farmaci ancora risolutivi per la Sindrome della persona rigida. Di certo questa uscita pubblica dà grande speranza tanto ai fan di Celine Dion quanto alle altre persone nel mondo che sono affette dalla medesima patologia.