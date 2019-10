Roma, 7 ottobre 2019 – Un cast stellare per 'Celebrity Hunted Italia': tra i concorrenti anche Francesco Totti, Fedez, e Costantino della Gherardesca. Con un messaggio sibillino postato sui social, oggi, alcuni personaggi del mondo della tv e dello spettacolo hanno informato i fan che ‘spariranno’ per qualche tempo. "Non cercatemi, devo rimanere in incognito, presto capirete perché": è la comunicazione che è apparsa sui profili Instagram di Francesco Totti, Fedez, Costantino Della Gherardesca, Claudio Santamaria, Francesca Barra, Cristiano Caccamo, Luis Sal e Diana Del Bufalo.

Il mistero di questa ‘scomparsa’ è presto svelato: sono i concorrenti del reality show ‘Celebrety Hunted’, format nato in Inghilterra che avrà la sua prima versione italiana su Amazon Prime Video (il servizio di streaming on demand di Amazon) a partire dai primi mesi del 2020. Ma, come hanno fatto sapere i concorrenti le registrazioni del programma sono già in corso.

Il meccanismo del reality è semplice: i concorrenti, chiamati fuggitivi, dovranno scappare per due settimane da una squadra di ‘hunters’, ovvero cacciatori, composta da ex poliziotti, ex militari delle forze speciali ed esperti di informatica, che ha proprio il compito di acchiapparli e arrestarli. I vip in fuga avranno a disposizione un kit di sopravvivenza, una carta di debito contenente pochi euro e la possibilità di chiedere aiuto ad amici e sconosciuti per evitare la cattura. I cacciatori, invece, avranno la possibilità di visionare le telecamere di sorveglianza, ascoltare le registrazioni telefoniche e, addirittura, di utilizzare i social media per offrire una ricompensa in denaro a chi gli fornisca informazioni sulla posizione dei vari concorrenti.

Il gioco è a coppie e dalle indiscrezioni social sembra proprio che il rapper marito di Chiara Ferragni scapperà insieme all’amico youtuber Luis Sal, mentre un’altra coppia è quella formata dagli sposi Claudio Santamaria e Francesca Barra. Scapperanno insieme anche gli attori Diana Del Bufalo (la fidanzata di Paolo Ruffini) e Cristiano Caccamo (visto in ‘Don Matteo’ dove interpreta l’ex fidanzato del capitano dei carabinieri Chiara Olivieri).