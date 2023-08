C’è un limite o no?

di Pupo

Il pubblico ha sempre ragione o ci sono dei “limiti”? Ne ho parlato con alcuni colleghi e i più ritengono che la gente, quella che ci segue e ci dà da “mangiare”, vada in ogni caso rispettata. Io, scusate, non sono completamente d’accordo. Vi racconto un fatto. Tre giorni fa, saranno state le due e mezzo del mattino, mi trovavo sul traghetto da Messina a Villa San Giovanni. A un certo punto mi si avvicina un uomo sulla trentina che, senza nessuna delicatezza, mi chiede cosa ci facessi io lì a quell’ora e in quale albergo avrei passato la notte. Io, dopo un paio di secondi di riflessione, l’ho guardato negli occhi e gli ho risposto così: “Ma davvero non c’è mai stato nessuno che ti ha insegnato a farti i ca..i tuoi?“ Che ne pensate? Ho fatto bene o, in quanto personaggio pubblico, avrei dovuto essere più gentile?