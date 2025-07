C’è un cantautore dietro il rapper. La sfida generazionale di Fabri Fibra

"Tutti fanno i cantanti ma non ci sono canzoni". Si potrebbe partire da qui, da una canzone che è un rap game con Tredici Pietro e che ha le credenziali per trasformarsi in un tormentone estivo (Che gusto c’è), per provare a raccontare l’ultimo disco di Fabri Fibra. Bisogna prendersi del tempo per ascoltare un disco. Una pratica che nell’era dello streaming, della musica “mordi e fuggi”, abbiamo non solo dimenticato, ma rimosso. Dopo due settimane di ascolto quasi ininterrotto di Mentre Los Angeles brucia, undicesimo album di Fabri Fibra, si può dire che il più vecchio dei rapper italiani ancora in attività (non ce ne voglia, va verso i 50 anni), dà non nuove coordinate ma ancoraggi stabili a un genere che, a torto, abbiamo considerato sempre d’importazione: finendo poi con lo scimmiottare le battaglie di rime (quasi sempre esplicite) tra East e West Coast, canonizzando figure come Tupac e Notorius Big. Fibra arriva direttamente dagli anni ‘90, dalla scena seminale del rap, che non smette di ricordare: le Posse ok, Assalti Frontali compresi, ma soprattutto i Sangue Misto.

Il rap come critica sociale o meglio della società, senza guardare solo il proprio ombelico o scendere ancora più giù? In questo disco c’è una sintesi da dialettica hegeliana su quella che è stata una contrapposizione sempre strisciante. Cantautorato da una parte – con la stagione dei cantautori guardata sempre con nostalgia e malinconia – e rap come antitesi dall’altra, condensata invece spesso nell’espressione "ma questa non è vera musica". E quando i rapper prendevano in prestito, per un sampling, pezzi di canzoni d’autore, sembrava che lo facessero solo per farne una parodia. Fabri Fibra non è stato né il primo né l’ultimo che si è avvalso dei campionamenti di canzoni italiane, rileggendole a suo modo (La pula bussò, a esempio, in Tradimento, il suo debutto per una major). Ma questa volta riesce in un’impresa a dir poco geniale, già dall’inizio.

Sceglie – dopo aver chiesto il permesso – L’avvelenata di Francesco Guccini. Che è più di una dichiarazione d’intenti. Guccini scrisse quel pezzo a metà degli anni Settanta: i versi dei cantautori al tempo erano passati ai raggi X e non venivano risparmiate critiche. Guccini ce l’aveva col critico Bertoncelli (anche se poi i due si chiarirono). Allora i dischi si ascoltavano fino in fondo. Perché chi li ascoltava era convinto spesso di trovarci se non verità, denuncia e protesta, quanto meno un’angolatura diversa nel leggere per poi raccontare la società e il Paese.

Tempi diversi quelli attuali. Fibra ragiona su come i rapper – che abbiano più o meno una missione esplicita – siano oggi sotto attacco. Non a torto, per certi versi.

Qual è il ruolo del rapper in un Paese che ascolta poco o distrattamente la musica, che spesso si sofferma più sulla superficie che sul contenuto? E che si lascia travolgere, anche per il moltiplicatore dei social (Instagram in particolare), dal dissing, dalla baruffa? Lui parte proprio dalla lezione dei cantautori per dire (e sostenere) che dal rapper – un po’ come quella scena degli anni Novanta aveva iniziato a fare – passa anche la critica sociale. Un pensiero forte che rende ancora più materiale la musica, non liquida o elemento accessorio di tutto il resto o addirittura distratta colonna sonora. Così ha ancora un senso fare canzoni, pensando di vendere i dischi (e non tutto quello che ruota attorno invece). E ancor di più ha senso fare canzoni rap. Giocare con le rime, ma colpire anche forte. E farlo anche al cuore, ai nervi scoperti di un Paese.

È un disco generazionale questo, scritto da un padre di un genere musicale nel pieno della sua maturità ma che nella vita reale però padre non è e mai lo sarà e così scrive al figlio che non avrà, non prima di aver regolato non solo freudianamente i conti con il proprio padre (reale e scomparso un paio di anni fa).

Nella giungla dell’invidia, dell’odio sempre virtuale ma così social da diventare virale e fare molto più male di quello reale, c’è una canzone che si staglia sopra le altre. S’intitola Tutto andrà bene, formula espressiva così inflazionata ai tempi del Covid, ma decisamente illusoria come hanno dimostrato gli anni a venire. In questo caso Fabri riprende Anna e Marco di Lucio Dalla, ma non siamo di fronte a una cover, né tantomeno a una citazione piazzata nel testo, è proprio una rielaborazione di una Anna e di un Marco dei nostri tempi.

Anna è una ragazza assediata dall’ex, con un video intimo che è stato fatto girare sui cellulari (porn revenge), che alla fine si uccide. Marco è un ragazzo che viene bullizzato, preso in giro, perché dicono che non gli piacciono le donne, e alla fine decide di fare la stessa fine di Anna.

Fabri non ha bisogno di utilizzare espressioni gergali, volgari e offensive che avrebbe utilizzato un tempo (“checca”, per esempio) per colpire nel segno. È una canzone che resta perché arriva dritta, forte. Una canzone, appunto.

E tornando all’inizio forse una risposta a quell’assenza iniziale da ritornello ("ci sono tanti cantanti ma non ci sono canzoni") l’abbiamo trovata. Non è proprio una sintesi hegeliana, perché si fa fatica a credere anche per un istante che tutto ciò che è reale, è anche razionale. Soprattutto in questi anni. Ma questo tempo sbandato (come cantava Ivano Fossati) c’è chi lo sa raccontare. E cantare, anche se è un rapper.