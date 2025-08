C’è il ’Tolkien Concert’. Viaggio musicale nella Terra di Mezzo

Non sarà solo un concerto, ma un vero e proprio evento. Perché se la musica sarà sicura protagonista della grande serata, non mancherà anche una partecipazione straordinaria di assoluto rilievo come quella di Massimiliano Manfredi, voce inconfondibile del personaggio di Legolas ne ’Il Signore degli Anelli’. Per non parlare della location di grande prestigio, quale il giardino di Palazzo Pfanner, in pieno centro storico a Lucca. Insomma, gli ingredienti per un grande evento ci sono tutti: l’appuntamento – organizzato dal Teatro del Giglio – che attende tutti gli appassionati di musica, cinema e letteratura fantasy è in programma giovedì 7 alle 21 per il ’Tolkien Concert’, evento unico dedicato all’universo immaginifico de ’Il Signore degli Anelli’ e all’iconica musica che lo accompagna.

Protagonista della serata ’Il Giglio sotto le stelle a Palazzo Pfanner’ sarà la Suite sinfonica da ’Il Signore degli Anelli’ di Howard Shore, proposta nel raffinato arrangiamento firmato da Alessandro Verrillo, ed eseguita, sotto la direzione del Maestro Mario Menicagli, dalla prestigiosa Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno ’Massimo De Bernart’, compagine appena riconosciuta dal Ministero della Cultura quale Nuova Orchestra Territoriale.

A rendere ancora più speciale l’esperienza, la partecipazione straordinaria di Massimiliano Manfredi, voce inconfondibile del personaggio di Legolas ne ’Il Signore degli Anelli’ interpretato da Orlando Bloom e di altri attori come Matt Damon, Adrien Brody, Edward Norton, Chris Hemsworth e James Franco, che ha accompagnato in molte delle loro interpretazioni più iconiche. Con Manfredi, presenti anche Cristian Poccardi e Lidia Perrone, che condurranno il pubblico in un viaggio emozionante tra parole, musica e immagini. L’ingresso è gratuito, ma a posti limitati. Biglietti da oggi al Teatro del Giglio, in orari di apertura: martedì-venerdì, 10.30-13, fino ad esaurimento. Per informazioni: teatrodelgigliogiacomopuccini.it

Cris. Cons.