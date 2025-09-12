C’è il Gran Premio. La gara nel segno di Tazio Nuvolari

di Raffaella Parisi

“Gli uccelli nell’aria perdono l’ali quando passa Nuvolari! Quando corre Nuvolari mette paura?”: sono le parole della celebre canzone di Lucio Dalla dedicata a Tazio Nuvolari, uno dei maggiori piloti della storia automobilistica. Una longeva attività sportiva, un trentennio, che ha fatto sognare generazioni di appassionati.

A lui è dedicato il Gran Premio Nuvolari, la manifestazione internazionale di regolarità riservata alle auto storiche, una delle più attese dell’anno, in programma dal 18 al 21 settembre, che celebra ogni anno il ’mantovano volante’. Appuntamento a Mantova, in piazza Sordello, dove si ritroveranno 292 equipaggi provenienti da tutto il mondo. Il 18 spazio alle verifiche sportive e tecniche ante gara che si terranno a Mantova, presso Palazzo Te, il 19 la partenza.

L’itinerario rinnovato di quest’anno, che prevede un totale di 1.081 km di percorso e 100 prove cronometrate, permetterà ai concorrenti di percorrere con le ’vecchie signore’ – vetture fabbricate dal 1919 al 1981 – i paesaggi di Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Repubblica di San Marino.

Come da consolidata tradizione, il numero 1 verrà riservato simbolicamente a Tazio Nuvolari. Segue una rappresentanza di GT, moderne Gran Turismo, e quindi le 292 auto storiche provenienti dai numerosi Paesi in rappresentanza di tutti i continenti e le 35 case automobilistiche in gara, dalle italiane Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Ferrari e Fiat, alle inglesi Jaguar, Aston Martin, Bentley e Triumph, dalle tedesche Mercedes, BMW e Porsche fino alle classiche francesi firmate Ettore Bugatti.

Quest’anno saranno 90 le vetture anteguerra (fabbricate dal 1923 al 1946) che prenderanno parte alla manifestazione. Significativa anche la presenza di numerose auto degli anni ’50; saranno più di 100 i partecipanti che correranno il Gran Premio con vetture dei marchi Ferrari, Jaguar e Porsche. Presenti i migliori top driver di categoria, da Andrea Vesco vincitore della passata edizione a Passanante, Belotti, Di Pietra, Beccalossi, Aliverti, Gamberini, Sangiovanni, Turelli, Fontanella, insieme ai top driver argentini Tonconogy ed Erejomovich.

Il premio presta attenzione anche all’ambiente, con l’iniziativa, avviata nel 2020, ’Gran Premio Nuvolari Green’ per promuovere la sostenibilità ambientale come la piantumazione di alberi per compensare la CO2 emessa dalle auto storiche e la riduzione della plastica tramite la distribuzione di borracce ecologiche in tritan a partecipanti, staff e media. Inoltre, durante le partenze da Mantova e Rimini saranno disponibili erogatori di acqua potabile.